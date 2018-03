Roger Torrent crida a la "calma" tot i la "inesgotable set de venjança dels poders de l'Estat"

El president del Parlament, Roger Torrent, ha fet una crida a la "calma" i la "responsabilitat" després de la jornada d'aquest diumenge, en què Carles Puigdemont ha estat detingut a Alemanya i milers de catalans han tornat a sortir al carrer per denunciar la repressió. "L'hora és greu. Posem-hi unitat, intel·ligència col·lectiva, aparquem discrepàncies, construïm esperança". Aquestes han estat les últimes paraules de Torrent en un missatge institucional emès per TV3 en el qual ha denunciat que la "set de venjança dels poders de l'Estat és inesgotable".

"Aquesta escalada de vulneracions va fer un salt exponencial divendres, quan cinc persones més van ser enviades a presó per les seves idees polítiques, provocant un cop gairebé definitiu a la democràcia espanyola", ha considerat el president del Parlament, després de criticar que es "perseguís policialment un referèndum" i es "reprimís violentament les persones que hi participaven". L’Estat està atacant al cor de la democràcia fent una causa general contra els seus adversaris polítics, i s’acarnissa amb Catalunya convertint-la en un laboratori per poder perseguir la

dissidència arreu", ha afegit.

Tal com ja va defensar aquest dissabte en un acte a la cambra catalana, Torrent ha proposat bastir un "front social i democràtic de defensa de les llibertats i els drets del país". Ha anunciat que aquest dilluns es posarà en contacte amb partits polítics, sindicats i associacions de diferents àmbits de la societat que s'hi vulguin sumar per tal d'articular una "resposta conjunta i unitària".

En el seu discurs, el president del Parlament ha subratllat que "totes les respostes han de ser democràtiques, cíviques, transversals i necessàriament pacífiques". "No regalem victòries a qui no vol que la democràcia venci", ha manifestat.