El pare de Romeva demana a l'ANC i Òmnium que impedeixin el trasllat dels presos polítics a Madrid

"Em dic Jordi, fa 74 anys que vaig néixer a Barcelona, soc fill de Jesús Romeva Romeva i Mercè Manadé Raventós. A final de mes farà cinquanta anys que soc casat i que tinc dos fills". Un d'ells, Raül Romeva. El pare de l'exconseller d'Exteriors ha publicat una carta oberta a 'Vilaweb' per demanar a les entitats sobiranistes que impedeixin el trasllat del seu fill i de la resta de presos polítics a presons espanyoles, un cop s'obri el judici oral contra ells com a responsables del referèndum de l'1 d'octubre i la posterior declaració d'independència.

"Fins quan ens hem de carregar de raons? Fins quan haurem de continuar posant llaços grocs? Fins quan haurem de continuar interpretant el 'Cant dels ocells' o 'L’estaca', de totes les maneres imaginables? Fins quan continuarem arrossegant aquesta angoixa? Fins quan haurem de mostrar els cartells de 'Llibertat' davant presons? Prou angoixa, prou llaços, prou concentracions, prou plorar, prou suplicar, prou queixes, prou paraules de record, prou cartes, prou homenatges, prou agraïments, prou discursos", remarca Jordi Romeva.

A la carta rebutja que es pugui arribar a celebrar el judici, que no només afecta "les nou persones empresonades". "Elles han estat, estan i continuaran estant a la presó, d’acord; però som molts més els qui també ens sentim empresonats i ens sentirem jutjats i condemnats i que també tenim dret d’opinar i de negar-nos a acceptar que aquesta manca de llibertat es mantingui indefinidament", explica. "Ja sé que hi ha qui pensa que el judici s’ha de fer per posar en evidència l’estat espanyol. Fins i tot ho pensen alguns dels encausats i els seus advocats. Però jo no puc compartir aquest punt de vista", afegeix.

"I com que no reconec aquesta justícia i no accepto aquest judici, no vull que tornin a les presons espanyoles. Ni els ploro ni els reivindico, els vaig votar lliures i els vull lliures, amb les seves famílies i els seus amics i tornant a treballar, si ho decideixen, al servei de Catalunya", conclou.

Crítiques al Govern

Jordi Romeva opina que impedint el trasllat a les presons madrilenyes –assumeix que tots els presos seran condemnats i que, probablement, no tornaran a presons catalanes– l'independentisme tornarà a agafar la iniciativa que considera que s'ha perdut els últims mesos. De fet, la carta va dirigida als presidents de l'ANC, al vicepresident d'Òmnium Cultural i al president de l'Associació Catalana de Municipis (AMI), i no al Govern. Segons el pare de l'exconseller, que aclareix que no ha demanat permís a cap partit per publicar la carta, l'executiu de JxCat i ERC té ara "altres prioritats": "Intercanviar-se càrrecs, nomenar caps de llista i preparar candidatures per a les eleccions vinents (en llistes separades, no fos cas); discutir si els diputats segrestats poden cobrar la nòmina o si poden votar (de moment ni una cosa ni l’altra); negociar el pressupost (amb dèficit fiscal inclòs); o senzillament esperar".