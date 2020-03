Rovira vincula el vot favorable d'ERC als pressupostos de l'Estat als avenços de la taula de diàleg

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha vinculat el vot d'ERC en els pressupostos generals de l'Estat (PGE) als avenços que hi hagi en la taula de diàleg entre governs per resoldre el conflicte català.

"Si hem de parlar de pressupostos, el Govern central ha de començar a fer passos assumint el conflicte polític i la seva resolució", ha exposat en una entrevista a Catalunya Ràdio.

La dirigent republicana, que el 2018 es va exiliar a Ginebra (Suïssa), ha subratllat que ERC farà "pivotar" tota la seva activitat al Congrés dels Diputats al voltant del que passi a la taula de diàleg.

Rovira també ha replicat als membres de JxCat, el seu soci a la Generalitat, que hagin expressat recels sobre la utilitat d'aquesta taula: "Som els primers escèptics, però el que no deixarem serà que ens robin la bandera del diàleg i la negociació". En aquest sentit, ha destacat que si la negociació no acaba en un acord per resoldre el conflicte, ERC estarà disposada a "acompanyar un munt de gent que encara creia en el diàleg amb un Govern d'esquerres" per iniciar un nou "embat democràtic" contra l'Estat.

Crítiques contra Torra

La secretària general d'ERC també s'ha referit a les pròximes eleccions catalanes i ha criticat la fórmula escollida pel president de la Generalitat, Quim Torra, que va anunciar que convocaria comicis després de l'aprovació dels pressupostos autonòmics –sense precisar la data– argüint la falta de confiança entre els dos socis del Govern. "No em sembla un bon argument convocar una altra vegada la ciutadania a unes eleccions perquè nosaltres som incapaços de posar-nos d'acord quan tenim un embat de l'Estat", ha dit.

Amb tot, ha assegurat que si cal anar a les urnes, ERC ho farà amb la seva millor versió i amb la voluntat d'obrir "una nova etapa".