Rovira demana "realisme" i avisa que bloquejar el Parlament significaria "perpetuar el 155"

Dimecres que ve es constituirà el Parlament en la legislatura que ha de servir perquè Catalunya recuperi les institucions, controlades per l'Estat des del mes d'octubre. El context, molt diferent del de la situació prèvia a l'aplicació del 155, fa necessari afrontar les pròximes setmanes amb una dosi de "realisme", segons ha remarcat aquest dissabte la secretària general d'ERC, Marta Rovira. Segons la seva opinió, el més urgent és "posar les institucions en mans dels ciutadans" i, per tant, escollir la nova mesa del Parlament i investir un president i un nou govern. "Haurem d'enfrontar-nos a totes les dificultats amb absolut realisme", ha insistit.

"Si no recuperem les institucions perpetuarem l'article 155 i consolidarem el govern del PP", ha advertit la número 2 dels republicans, que ha apuntat directament a la setmana que ve com el primer pas rellevant en aquest camí cap a la recuperació de l'autogovern. "El primer pas és constituir dimecres que ve el Parlament i elegir la mesa. Ha de ser un pas indispensable per no malbaratar la victòria a les urnes", ha subratllat. ERC rebutja que es bloquegi la cambra si no hi ha opció legal de tornar a investir Carles Puigdemont, una qüestió que no descarta Junts per Catalunya, que fins i tot ha arribat a plantejar la repetició de les eleccions abans que renunciar al seu líder. Per la seva banda, la CUP continua insistint que l'única via possible per impulsar la República és la unilateral, que Esquerra ja va excloure del seu programa electoral.

Rovira ha reiterat que fins que no es recuperin les institucions serà el PP, "l'últim partit del Parlament", el que continuï governant Catalunya. "El PP té en el punt de mira la sanitat pública, l'escola pública, les finances i els mitjans de comunicació".

Les negociacions entre ERC i JxCat continuen amb la investidura a distància del president del Govern com a punt de fricció entre uns i altres. Esquerra ha deixat la seva decisió en mans dels seus serveis jurídics, però els lletrats del Parlament també s'hauran de pronunciar els pròxims dies sobre aquesta qüestió, probablement quan ja hi hagi una nova mesa constituïda.

D'altra banda, la secretària general d'Esquerra ha fet aquest dissabte una crida a teixir aliances més enllà de l'independentisme per avançar en el camí cap a la República. "Caldrà explorar les fronteres de l'independentisme per seguir creixent i per ser cada vegada més forts", ha remarcat. Rovira ha estat l'encarregada d'adreçar-se als consellers nacionals del partit en la primera reunió del consell nacional després de les eleccions. Carles Mundó, Dolors Bassa, Raül Romeva i, sobretot, Carme Forcadell han estat ovacionats i el partit ha tornat a reclamar l'alliberament del seu president, Oriol Junqueras, a qui el jutge del Tribunal Suprem ha denegat el trasllat a una presó catalana i la participació en els plens del Parlament.