Rovira denuncia que l’Estat va amenaçar amb “morts al carrer”

El govern espanyol hauria amenaçat amb “violència al carrer” si s’implantava la República Catalana. Ahir Marta Rovira va posar en un primer pla el que Carles Puigdemont va deixar entreveure en una roda de premsa l’endemà d’arribar a Brussel·les i que ja havia traslladat a tots els consellers el 27 d’octubre, just després de declarar la independència. La dirigent republicana va dir des dels micròfons de RAC1 que el govern espanyol els havia amenaçat amb “morts al carrer”. Unes afirmacions que van arribar a les orelles dels dirigents del govern espanyol i que el mateix president, Mariano Rajoy, va desmentir amb contundència: “És una absoluta vergonya i una enorme mentida”.

Marta Rovira no va voler revelar quines eren les “múltiples fonts” -va assegurar que eren “fiables”- que haurien alertat Carles Puigdemont d’un escenari de violència si tirava endavant el seu pla. Un fet que el mateix president de la Generalitat va traslladar als consellers i que va modificar la seva estratègia. Puigdemont va viatjar a Brussel·les i des d’allà va justificar que les decisions preses des de la proclamació de la República anaven encaminades a “garantir que no hi hauria violència”, i va afegir: “Si l’estat espanyol opta per la violència, no ens hi arrossegarà”. Una tesi que ahir Marta Rovira va confirmar. “No estàvem disposats a acceptar un escenari amb morts al carrer, ens alertaven que hi hauria sang, que ja no serien bales de goma sinó bales de foc”, va dir. La dirigent republicana va exemplificar aquestes amenaces explicant que se’ls va informar que arribaven “armes a la caserna de Sant Climent Sescebes i que l’exèrcit entraria en l’operatiu”. De fet, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, no havia descartat mai la intervenció de les forces armades a Catalunya per fer “tornar a la legalitat” el Govern. Això sí, per fer-ho, s’havia d’aplicar l’article 116 de la Constitució, que implica declarar l’estat d’excepció a Catalunya.

Una “mentida enorme”

Les declaracions de Rovira van caure com una galleda d’aigua freda al govern espanyol. “Enorme mentida”, “absoluta vergonya”, “mentida grollera”, “absolutament falsa”, “intolerable”... L’executiu espanyol va utilitzar tot tipus d’adjectius per desacreditar-la, sumant l’afirmació de la líder d’ERC a una cascada de suposades “mentides” de l’independentisme. Des de Göteborg (Suècia), on va participar en la primera cimera europea després d’aplicar el 155, Mariano Rajoy va assegurar que l’afirmació li semblava “intolerable” i una “absoluta vergonya”. “És absolutament fals, una enorme mentida i, sobretot, és una vergonya”, va sentenciar als periodistes.

Ara bé, a diferència d’altres casos, en què no ha dubtat a querellar-se contra líders de Podem, el govern espanyol no té intenció de presentar cap denúncia per injúries o calúmnies. Així ho va explicar ahir el portaveu de l’executiu, Íñigo Méndez de Vigo, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres. Creu que es tracta d’una “mentida grollera” que se suma a un llarg historial de presumptes mentides. En la mateixa direcció van anar tant Cospedal en un acte castrense a Girona com el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo.

L’executiu de Rajoy no va dubtar a fer campanya des de la Moncloa. “Es tracta ara de reparar el dany. Hem perdut cinc anys dedicats a la confrontació des de l’afany il·lusori d’imposar projectes excloents. No perdem quatre anys més”, afirmava Méndez de Vigo.