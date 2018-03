Rovira emplaça JxCat a decidir el substitut de Sànchez aquesta mateixa setmana

JxCat i ERC van arribar la setmana passada a un acord que, per formar Govern, necessita superar dos esculls: les traves de la justícia espanyola als candidats a la investidura i l'abstenció anunciada per la CUP. Aquest dimarts, la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, ha emplaçat JxCat a desencallar el primer dels esculls: "Tenim un acord, ara només cal posar el nom del candidat a la investidura efectiva". El veto del Tribunal Suprem a Jordi Sànchez impossibilita que ell sigui aquest candidat "efectiu" que reclamen els republicans, interessats a desbloquejar la situació sense demora.

"El nom no serà un obstacle", ha assegurat Rovira en referència al relleu de l'expresident de l'ANC. El que JxCat té preparat des de fa temps és el de Jordi Turull, tot i que encara no s'ha posat en comú amb ERC. De fet, la candidatura de Sànchez encara continua sent vigent i està a l'espera que resolgui la sala d'apel·lacions del Suprem, a la qual ha demanat que contradigui el jutge Pablo Llarena i li permeti assistir al ple d'investidura.

Tant Rovira com ell han coincidit que les polítiques socials han de ser la prioritat del proper Govern, que hauria de començar a funcionar en les properes setmanes, un cop es canviï de candidat a la investidura. De l'altre entrebanc, l'abstenció de la CUP, la secretària general d'Esquerra ha preferit no parlar-ne.