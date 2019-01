Rufián (ERC): "Des de Podem ens van oferir el cap de Borrell a canvi del nostre suport als pressupostos"

"No diré qui, però Podem ens va proposar durant un temps el cap de Borrell a canvi del nostre suport als pressupostos". L'anunci prové del portaveu adjunt d'Esquerra Republicana al Congrés de Diputats, Gabriel Rufián, en una entrevista a Eldiario.es. "Van dir-nos que pressionarien perquè Pedro Sánchez fes aquest gest", explica, i diu: "nosaltres vam respondre que tan de bo el problema fos Borrell".



Així, el republicà ha explicat que, després de la reunió de l'executiva del partit aquest divendres a Ginebra, "sortirà algun tipus de posicionament" sobre el suport o no als comptes estatals. "Reconec que hi ha diferents posicionaments dins la mateixa Esquerra. Cal posar-ho en comú", ha admès. En aquest sentit, Rufián ha volgut trencar una llança en favor de permetre la tramitació del projecte de llei al Congrés, ja que, considera, "no seria incompatible amb el sentit de vot". "Evidentment està sobre la taula la tramitació dels pressupostos. Simplement seria permetre que es plantegés el debat", ha matisat.

No obstant això, el portaveu adjunt d'ERC a la cambra baixa espanyola, i en sintonia amb els companys catalans, ha supeditat el suport republicà a "un canvi en la qualificació dels delictes, que caigui la causa". "Si t'autoqualifiques de govern de canvi has de fer alguna cosa", ha asseverat. I ha reiterat: "la Fiscalia pot fer alguna cosa avui, demà o demà passat per intentar pal·liar la situació i la deriva repressiva de l'Estat".





La ultra dreta al Congrés



Rufián, però, ha reconegut que està "convençut" que veuran la ultra dreta de Vox al Congrés de Diputats. "Vindran corbes", ha advertit. En aquesta línia, el republicà ha alertat que "un tripartit o 'trifeixit' de PP, Cs i Vox seria tremendament nociu" per a tots els ciutadans.



Ara bé, el d'ERC ha titllat de "pervers" el discurs "des d'una part de l'esquerra" de justificar el creixement de Vox per l'independentisme. "El que passa a Andalusia no és culpa de l'auge del feixisme, que sempre ha estat allà, sinó de l'abstenció de l'esquerra", ha matisat. "A Vox els coneixem perfectament. Nosaltres som els campions antiVox", ha defensat.



L'espai independentista



Sobre els lideratges i la lluita de poder entre l'independentisme, Rufián ha asseverat que "des de Waterloo es mana molt", però que "vol creure" que des del Palau de la Generalitat, també. Ara bé, el d'ERC ha esvaït qualsevol dubte sobre l'estructura de govern dins la seva formació: "De les poques coses que no es posa en dubte dins l'amalgama independentista és el lideratge de Junqueras a ERC". ha sentenciat. "També mana molt Marta Rovira des de Ginebra", ha conclòs.