Rufián: "El front PSOE-Cs és feixisme 'cool' i fa tanta por com el tripartit de dretes"

El tripartit de dretes entre PP, Cs i Vox no suma a les enquestes i ERC ho aprofita per advertir d'un altra suma que la demoscòpia situa amb més opcions d'assolir la majoria absoluta, el pacte entre PSOE i Cs. "El front PSOE-Cs és feixisme cool i fa tanta por com el tripartit de dretes", ha alertat el número 2 dels republicans el 28-A, Gabriel Rufián. En la última enquesta publicada, aquest divendres al vespre pel Diario.es, les candidatures de Pedro Sánchez i Albert Rivera es quedarien, però, sense majoria: entre 167 i 171 diputats, encara per sota dels 176 diputats que donen la majoria al Congrés.

ERC avisa des que va començar la campanya que, si els número surten, PSOE i Ciutadans pactaran per governar junts després del 28 d'abril, malgrat que el partit taronja insisteixi que no governarà amb Sánchez. Un hipotètic acord entre ells no afavoriria, segons Rufián, ni les pensions, ni la igualtat d'oportunitat, ni la justícia social, ni la democràcia.

En la mateixa línia s'ha expressat el president del Parlament, Roger Torrent, que ha insistit en la dicotomia que afirmen que s'haurà de decidir a les urnes: "Als col·legis electorals es decidirà entre repressió i llibertat". O el pacte entre PSOE i Cs o el pacte entre socialistes i independentistes. Aquesta és l'elecció que Esquerra subratlla que decidirà les línies mestres del proper govern espanyol, amb el qual es mostren oberts a dialogar.

El dia després de la primera roda de premsa d'Oriol Junqueras des que va ser empresonat, tant Rufián com Torrent han parlat "d'un gegant que ahir va fer història". "Ens va dir que hem de guanyar, guanyar, guanyar i tornar a guanyar i nosaltres guanyarem les eleccions als seus carcellers!", ha exclamat Rufián des de l'escenari de la Plaça de l'Escorxador de Figueres.

A la capital empordanesa els ha acompanyat la consellera de Salut, Alba Vergès, la candidata a l'alcaldia de la ciutat, Agnès Lladó, i la cap de llista per Girona, Montse Bassa, que ha agraït el suport que cada dimarts i divendres durant set mesos els figuerencs van donar a la seva germana davant la presó del Puig de les Basses. "Vull anar a Madrid a mirar als ulls als que fa 424 dies que em tenen segrestada la germana", ha explicat. Denunciar la repressió és, de fet, una de les principals missions que els republicans es comprometen a seguir fent des de la cambra baixa espanyola.