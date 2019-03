Rufián adverteix Sánchez que tindrà ERC al davant si el PSOE post 28-A és "el de Borrell i Lambán"

El diputat al Congrés per ERC Gabriel Rufián, número dos del partit el 28-A, ha advertit aquest diumenge Pedro Sánchez que tindrà els republicans al davant si el PSOE de després de les generals és "el de Borrell i Lambán" o el que "segresta l''Open Arms' a Barcelona". En un míting a Salt (Gironès) Rufián ha erigit ERC com a "únic obstacle contra el feixisme", i contra dues possibles coalicions després de les eleccions del 28-A: una del PP, Cs i Vox o una altra que ha qualificat de "low cost" de Cs i el PSOE.

El diputat republicà ha carregat contra Pablo Casado, que, assegura, s'hauria "abraçat a Tejero" el 23 de febrer de 1981. Rufián ha coincidit amb el president del Parlament, Roger Torrent, que ha demanat que "cap republicà es quedi a casa" el 28-A. "Hem de ser el dic contra el feixisme. ¿Com ens poden dir que hem despertat l'extrema dreta?", s'ha preguntat.

"Qui deia que no es podia omplir la Cibeles?" D'aquesta irònica manera ha començat el seu discurs a Salt (Gironès) Gabriel Rufián. En un parlament íntegrament en castellà i amb un marcat to republicà, Rufián ha tornat a dirigir-se a tota "la bona gent" del PSC a qui "li fa fàstic" veure com Miquel Iceta es fa 'selfies' amb Xavier García Albiol. També ha criticat Podem, a qui ha recordat que al feixisme "no se'l calma, sinó que se'l combat i se'l destrueix".



La manifestació a Madrid, un "crit a la democràcia"



"A Madrid hem fet una nova demostració de força i hem deixat clar que la repressió no ens vencerà", ha dit Rufián en relació a la marxa d'aquest dissabte. Poc abans, el president del Parlament, Roger Torrent, ha destacat el caràcter "cívic i pacífic" de la manifestació, ha considerat que la marxa va ser un "crit de democràcia" i ha ironitzat dient que la Cibeles serveix "per a moltes més coses a banda de celebrar títols de futbol".



Torrent ha conclòs recordant que ERC és un partit "impol·lut" en els seus 88 anys d'història i que seguiran treballant "suposi el que suposi". "¿Com ens poden acusar a nosaltres d'haver despertat l'extrema dreta, si sempre hi hem lluitat en contra?", ha assenyalat. Abans de Torrent han intervingut també el conseller d'Afers Socials i Família, Chakir el Homrani; la diputada al Parlament Anna Caula; la diputada al Congrés Ana Surra, i l'alcalde de Salt, Jordi Viñas.