Rufián de 2, Telechea de 3 i Nuet de 4: ERC aprova les llistes al Congrés i al Senat

Oriol Junqueras, de cap de llista per Barcelona amb Gabriel Rufián de 2, Carolina Telechea de 3 i Joan Josep Nuet de 4. Montse Bassa per Girona, Jordi Salvador per Tarragona i Xavier Eritja per Lleida. Raül Romeva de cap de cartell al Senat. El Consell Nacional d'ERC ha aprovat aquest dijous les llistes per les eleccions generals del 28 d'abril, en què els republicans hi acudiran en coalició amb l'espai de Sobiranistes, representat per l'encara diputat dels comuns Joan Josep Nuet, que ho deixarà de ser de forma imminent segons expliquen fonts de la candidatura a l'ARA. Amb Junqueras i Romeva liderant la candidatura, el partit aposta per tornar a posar la repressió de l'Estat en el centre de la política.

Després de quinze anys al Congrés, Tardà ha decidit posar punt i final a la seva etapa en la política estatal, i és una de les baixes respecte a la candidatura del 26-J. Aleshores la consellera de Justícia, Ester Capella, era la número 3, Anna Surra la número 4 -ara a la llista del Senat- Joan Capdevila el 5 i Carolina Telechea era la número 6. Els republicans van aconseguir cinc escons per Barcelona. A Girona, la cap de llista era la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà; a Tarragona Jordi Salvador i a Lleida Xavier Eritja.

La número 5 per Barcelona serà per l'activista brasilera Maria Dantas, en el 6, Gerard Gómez del Moral -que haurà de deixar el Parlament-, el setè lloc serà per a la candidata de les joventuts, Marta Rosique, i el vuitè per a l'actual diputat al Congrés Joan Capdevila. La número 9 serà Pilar Valluguera i el número 10 està reservat per a Sobiranistes.

A Girona, l'actual diputat a la cambra baixa Joan Margall serà el número 2 de Bassa i la sociòloga Laia Cañigueral, la 3. A Lleida, la 2 d'Eritja serà Inés Granollers; i a Tarragona Norma Pujol farà tàndem amb Jordi Salvador.

Pel que fa al Senat, Anna Surra serà la número 2 de Romeva i Robert Masih serà el 3. Masih, que va entrar com a senador en substitució de Santi Vidal, havia quedat per davant de Surra en les primàries internes, però en aquest cas sí que ha primat la llista cremallera.

Una crisi oberta als comuns

Tal com va avançar l'ARA, ERC negocia des de fa temps amb el corrent Sobiranistes, integrat fins ara dins els comuns, i Joan Josep Nuet s'integrarà en persona a la llista dels republicans. Nuet abandonarà la coordinació d'EUiA i, segons ha pogut saber l'ARA, deixarà la setmana que ve el grup parlamentari dels comuns, tal com ja va fer ara fa algunes setmanes Elisenda Alamany -amb qui els republicans també van estar negociant per incorporar a les llistes. Alamany ha mantingut l'escó com a diputada no adscrita i encara no està clar què acabarà fent Nuet.

A més de ser diputat al parlament, primer per Catalunya Sí Que Es Pot (2015-2017) i actualment per Catalunya en Comú Podem (2018-2019), Nuet ja havia ocupat un escó al Senat (2008-2011) i al Congrés (2011-2015).