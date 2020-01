L'advertència d'ERC al PSOE: "Si no hi ha taula de negociació, no hi ha legislatura"

Entre la promesa d'ERC d'abandonar el Congrés dels Diputats d'aquí divuit mesos i l'acord d'investidura amb el PSOE no han passat més de quatre anys, però la situació política ha canviat radicalment en aquest temps. Tant, que el PSOE que va donar suport al 155 i que va prometre que tornaria al Codi Penal la convocatòria de referèndums ha acceptat negociar sense vetos previs amb el Govern. El portaveu dels republicans a Madrid, Gabriel Rufián, ha celebrat aquest dissabte haver aconseguit asseure els socialistes a una taula de diàleg entre governs, però ha advertit al candidat a la reelecció, Pedro Sánchez, que no li han signat un xec en blanc. "Si no hi ha taula de negociació, no hi ha legislatura".

Rufián ha reivindicat que "l'èxit o el fracàs" d'aquesta negociació amb l'Estat serà "l'èxit o el fracàs de Catalunya" i no només d'ERC. I que si el PSOE no està disposat a prendre-s'ho de debò, els republicans treballaran per fer caure el govern socialista: "ERC ja ho ha fet abans i pot tornar-ho a fer en defensa dels drets civils, socials i nacionals de Catalunya". "Si aquesta vegada el poble de Catalunya torna a ser estafat, no s'estarà estafant un partit, sinó, una vegada més, un poble", ha subratllat. I a aquesta taula, ERC hi portarà "l'autodeterminació i l'amnistia", mentre que el PSOE ja ha dit, en resposta a JxCat, que el seu projecte és "el contrari a l'autodeterminació".

L'encara president espanyol en funcions li ha respost que no ha de patir pel compliment de l'acord. Ara bé, ha deixat clar que no espera que els resultats arribin a curt termini. "Si no ho aconseguim en aquesta legislatura, almenys deixem encaminada la solució a la crisi política perquè els nostres fills trobin una Catalunya i una Espanya més unides".

L'abstenció dels 13 diputats d'ERC és imprescindible per a la investidura del líder del PSOE i aquest mateix dissabte al matí havia sigut ratificada per l'executiva d'ERC. La decisió de la Junta Electoral Central d'inhabilitar el president de la Generalitat, Quim Torra, i expulsar del Parlament Europeu el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, no ha fet canviar d'opinió els republicans. "El que va passar ahir no només és una salvatjada, sinó un cop d'estat de llibre", ha remarcat Rufián, que ha dedicat bona part del seu discurs a carregar contra la dreta. "No cal ser molt espavilat per saber qui i què hi ha darrere del que va passar ahir a la tarda", ha conclòs.

L'hemeroteca de Sánchez... i de Rufián

No fa ni tres mesos que Sánchez defensava que a Catalunya no hi havia un problema polític sinó un de "convivència" o que deia que es comprometia a portar l'expresident del Govern Carles Puigdemont a Espanya perquè fos jutjat. En el discurs d'obertura del debat d'investidura, en canvi, ha parlat de "conflicte polític que cal tornar a la política" i de "reprendre el diàleg". "Què creu que ha passat?", li ha preguntat Rufián, que no ha perdut l'ocasió d'esmentar els "tombs" del president espanyol.

Ara bé, la curta carrera política de Gabriel Rufián fa fins i tot més senzill trobar opinions seves contradictòries, si bé ell no se n'ha amagat. "Fa temps que vaig decidir que preferia una mala hemeroteca a deixar de ser útil", ha destacat .