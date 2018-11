Rufián troba "una barbaritat" el procés als presos polítics i diu que "no espera res de PP, PSOE, Podem i Cs"

El diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián ha qualificat com una "absoluta barbaritat" el procés judicial obert als polítics independentistes que es troben actualment a la presó i ha afirmat que "no esperem absolutament res ni l'Estat, ni dels seus jutges, ni de PP, PSOE, Podem i Ciutadans ". Rufián ha fet aquestes declaracions als mitjans de comunicació de Pamplona després de participar en una concentració en suport als condemnats pel 'cas Alsasua'.

El diputat d'ERC ha explicat que ha anat a la capital navarresa "en representació de part del poble de Catalunya" per mostrar la seva solidaritat amb "els set segrestats per part de l'estat espanyol d'Alsasua". En aquest sentit, s'ha mostrat convençut que "veurem als seus carcellers de toga i escó asseguts algun dia en un tribunal de drets humans". "Tant Euskal Herria com Catalunya són l'única amenaça al règim del 78 i a aquesta gent d'aquí els han robat a set xavals però mai els robaran la dignitat", ha afegit.

Rufián, que ha evitat parlar sobre el suport o no d'ERC als pressupostos generals de l'Estat, ha opinat que el procés judicial als polítics independentistes "forma part de la batalla" i ha destacat que "Oriol Junqueras i companyia estan absolutament determinats a plantar cara i són molt conscients del que tenen davant, que és un Estat venjatiu".

"Ells diuen una vegada i una altra que ho tornarien a fer", ha continuat Rufián que ha destacat que "el que van fer és canalitzar l'anhel del 80% de la població de Catalunya, que és votar". "Estem parlant de nou persones que estan a la presó simplement per votar, em sembla una absoluta barbaritat i no esperem absolutament res ni l'Estat, ni dels seus jutges, ni de PP, PSOE, Podem i Ciutadans", ha insistit.