Rufián demana que la judicatura es rebel·li "contra els carcellers de toga"

El col·lectiu Silenci, amb el suport d'alguns diputats d'ERC, com Gabriel Rufián i Ferran Bel i Accensi, entre d'altres, s'han reunit davant les portes del Tribunal Suprem "en contra de la repressió" i "per la llibertat". Després d'estar mitja hora en silenci, faran entrega de dues cartes: una al magistrat Pablo Llarena i l'altra a Manuel Marchena. També volen traslladar cartes a altres persones com la presidenta del Congrés de Diputats, Ana Pastor Julián; el president del Senat, Pío García-Escudero, i el president del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas.

Quan han acabat els trenta minuts de silenci, el portaveu del col·lectiu, Lluís Pastrana, ha explicat que la seva petició és que "la judicatura i els cossos policials deixin de callar-se i es rebel·lin contra la injustícia", i ha afegit que seguiran rebel·lant-se. Per la seva banda, el diputat d'ERC, Gabriel Rufián, ha dit, en declaracions als mitjans, que "hi ha dies en què convé sortir del ple d'aquell palau", en referència al Congrés de Diputats, per donar "suport al silenci contra el silenci" en contra d'una justícia "polititzada". A més, en declaracions davant el Tribunal Suprem, Rufián ha demanat que "la judicatura es rebel·li contra els carcellers de toga com [Pablo] Llarena". I ha asseverat que això "no et fa independentista, sinó demòcrata".

Rufián ha afirmat també: "Tots sabem que hi ha sentència escrita ja", i també, en referència als presos polítics, que hi ha "persones segrestades". I ha demanat que "els demòcrates es rebel·lin". Sobre el judici del Procés, ha fet referència a una frase de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, i ha asseverat que "no espera res bo d'aquesta justícia polititzada", però ha afegit que "una cosa bona és que serà televisat i serà un mirall d'aquest aparell".

Preguntat per la reunió entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Quim Torra, ha dit que l'independentisme porta a "l'ADN dialogar" i que "sempre" ha estès la mà. I ha asseverat que "l'anormal" seria que "no es reunissin". Malgrat això, preguntat pel tema dels pressupostos, Rufián ha manifestat que li sorprèn que, després del discurs de Sánchez, en referència al ple monogràfic de Catalunya de la setmana passada al Congrés, "es segueixi preguntant per això" i ha llançat una pregunta a l'aire: "Quantes partides pressupostàries valen els nostres companys?", en al·lusió al fet que no és un acostament en aquesta matèria.

El col·lectiu Silenci fa sis mesos que es concentren cada dia durant tot el matí davant el Palau de Justícia a Tarragona.