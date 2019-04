Rufián: "Si guanya el PSC, guanya Cs. Si guanya ERC, guanya Catalunya"

El PSC o ERC guanyaran les eleccions a Catalunya, segons les enquestes, i els missatges creuats ja són una de les tòniques de la campanya. Al matí era la cap de llista del PSC, Meritxell Batet, qui dubtava que ERC fos un partit d'esquerres. A la tarda, des de Sabadell, li ha respost el número 2 de la llista republicana, Gabriel Rufián: "¿Et sonen la derogació de les reformes laborals del 2010 i del 2012, la compareixença de Rajoy i Florentino Pérez en la comissió d'investigació de les clavegueres de l'Estat, l'impost a la banca per tornar els 60.000 milions robats, la reducció del 40% del pressupost militar i la fi del segrest de l''Open Arms' a Barcelona? ¿Et sonen, Meritxell Batet? Perquè a tot això hi has votat en contra al Congrés. No acceptarem ni mitjà lliçó de vosaltres, que no sou ni socialistes ni obrers".

Els republicans combinen les apel·lacions al diàleg amb el PSOE amb els missatges durs contra els mateixos socialistes, a qui situen en les mans de Cs després del 28-A. "Si guanya el PSC, guanya Cs. Si guanya ERC, guanya Catalunya", ha insistit Rufián. L'objectiu d'Esquerra és ser una força decisiva per decantar majories a Espanya, l'única opció –diuen– que el PSOE s'avingui a negociar una sortida política al conflicte actual.

El míting, però, ha començat amb una notícia de darrera hora, la mort de Neus Català. "Ella va dir que no s'agenollaria davant de cap feixista i si algú en aquest país es mereix un funeral d'estat és Neus Català. Guanyarem per ella", s'ha compromès Rufián.

651x366 Rufián, en el míting d'Esquerra Rufián, en el míting d'Esquerra

El coordinador general d'EUiA i número 4 de la candidatura d'ERC-Sobiranistes, Joan Josep Nuet, ha insistit en el missatge contra el PSOE. "Quan el PSOE està sol sempre va contra Catalunya", ha exclamat des de la plaça de l'alcalde Marcet de Sabadell. "El vot del 28-A servirà per obligar el PSOE a negociar una sortida pactada amb les forces independentistes, que ens porti en algun moment a un referèndum d'autodeterminació.

I aquest dissabte, a Sabadell, ha sigut una exmilitant socialista, Carolina Telechea, ara número 3 d'ERC, qui ha explicat els motius que la van fer donar-se de baixa del PSC. "Com a socialista no puc legitimar la corrupció, com la que es va viure en aquesta ciutat de la mà de Bustos, ni les retallades en despesa social, ni l'augment en inversió militar, ni tampoc que espiïn, persegueixin, empresonin i colpegin a demòcrates que volen decidir el futur del seu país".

Plaça de les dones del tèxtil

De tornada de Madrid, on al matí ha visitat Oriol Junqueras i Raül Romeva a la presó de Soto del Real, Rufián ha passat per casa. "En aquesta plaça va aprendre el meu fill a caminar", comentava en to distès abans del míting a Sabadell. La plaça en qüestió era la de l'alcalde Marcet, batlle franquista de la ciutat durant gairebé vint anys, i que ben aviat canviarà de nom. L'ajuntament vallesà ja ha aprovat que, en breu, passi a dir-se la Plaça de les dones del tèxtil. A Sabadell, a més de Rufián, també hi vivien dos presos polítics, Carme Forcadell i Jordi Cuixart. A ells dos ha anat dirigit en especial l'aplaudiment que ha demanat l'alcaldable d'ERC de la ciutat, Juli Fernández.

651x366 El CDR de Sabadell ha protestat silenciosament al míting d'ERC / ALEIX MOLDES El CDR de Sabadell ha protestat silenciosament al míting d'ERC / ALEIX MOLDES

Protesta silenciosa dels CDR

Una desena de representants del CDR de Sabadell han assistit al míting d'ERC a la Plaça de l'alcalde Marcet de Sabadell, per reclamar als republicans que renunciïn al diàleg amb l'Estat i apostin per tirar endavant la independència. "Amb 25/30 diputats com penseu bloquejar el Congrés?", "No ens estem jugant la llibertat per fer una República Ibèrica", "Quantes negatives més calen per veure que l'estat espanyol no vol dialogar", "Quantes vegades surt la paraula independència al vostre programa", eren els missatges d'alguns dels cartells que han exhibit. Segons el CDR, es manifestaran de la mateixa manera cada vegada que un dels partits independentistes que es presenta a les eleccions generals del 28-A facin campanya a la ciutat.