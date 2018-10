Rufián diu que el "llindar" per aprovar els pressupostos és alliberar els presos o retirar-los alguns càrrecs

El diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián ha afirmat que el "llindar" que situa la seva formació per aprovar els pressupostos generals de l'Estat (PGE) és que el govern espanyol faci moviments per alliberar els presos polítics o que els retirin alguns càrrecs. "El llindar és l'alliberament dels presos o retirar alguns càrrecs a la gent que és a la presó", ha assenyalat en una entrevista de RAC1 aquest dilluns. Rufián ha sostingut que el govern de Pedro Sánchez "té molts mecanismes per moure's" i ha apuntat a la Fiscalia General de l'Estat, a l'Advocacia de l'Estat, al ministre d'Interior i a la de Justícia.

Amb tot, ha afirmat que són els dirigents independentistes empresonats els que han de decidir si un gest de l'executiu espanyol "és vàlid o no" per aprovar els PGE. Aquestes declaracions arriben després que el president d'ERC, Oriol Junqueras, traslladés divendres al líder de Podem, Pablo Iglesias, que només aprovaran els PGE si el Govern fa un gest sobre els presos sobiranistes.

Rufián ha tret importància a les discrepàncies entre els partits independentistes i ha confiat que els grups sobiranistes s'acabin posant d'acord per aprovar els pressupostos de la Generalitat del 2019. "Espero que al Parlament ERC, JxCat, la CUP i els comuns s'aclareixin i puguem aprovar uns pressupostos decents per al poble de Catalunya", ha sentenciat.