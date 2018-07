Rull, Turull i Sànchez posen a disposició tot el seu patrimoni per demostrar que no marxaran a l'estranger

Després de la decisió del Tribunal de Schleswig-Holstein, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull han posat a disposició tot el seu patrimoni per deixar clar que no marxaran a l'estranger. "Tots ells estan disposats a oferir com a fiança la totalitat del seu patrimoni personal per deixar ben clar que el seu propòsit és romandre en territori espanyol i afrontar el pròxim judici", ha apuntat la defensa dels tres acusats en un recurs al Tribunal Suprem.

A més, en l'escrit, han demanat una vegada més la llibertat de Sànchez, Rull i Turull i, en cas que fos denegada, un arrest domiciliari. "Cal pensar en l'existència de mitjans molt menys onerosos que la presó", ha apuntat la defensa en l'escrit, que ha proposat "la possibilitat de detenció domiciliària amb control telemàtic o policial i la retirada de passaport".

Les defenses entenen que cal tenir en compte "el context de normalització política" que s'està vivint actualment a Catalunya, com demostren les reunions entre els presidents Pedro Sánchez i Quim Torra i les diverses trobades entre ministres i consellers. A més, recorden que "ja fa mesos que Catalunya ha recuperat la seva autonomia sense que els seus càrrecs públics hagin comès cap delicte".

Un altre dels punts que destaquen els advocats per demanar la seva llibertat és que tots els processats coneixien des del principi els fets que se'ls imputaven i la seva pena. Consegüentment, asseguren que el fet que altres processats no estiguin a disposició dels tribunals espanyols "mai hauria de ser raó per empitjorar" la situació dels que, "podent perfectament haver fugit, van decidir acudir a la crida judicial". També asseguren que "crida poderosament l'atenció" que els tribunals de països com Alemanya, el Regne Unit o Bèlgica estiguin deixant en llibertat persones pendents d'extradició.

Com un altre motiu per demanar la llibertat, les defenses addueixen l'arrelament familiar dels processats perquè "tots ells són pares de família, de fills menors o joves". Finalment, fan una crida a "la coherència de la justícia espanyola en el seu conjunt". "Costa entendre que persones ja condemnades a penes molt greus de presó per delictes relacionats amb la corrupció (cas Gürtel, cas Caixa Madrid, cas Lezo) o els abusos sexuals (la Manada) estiguin en llibertat" mentre Rull, Turull i Sànchez són a la presó, han apuntat les defenses.

Junqueras i Romeva també volen "relaxar" les mesures cautelars

Per la seva banda, Oriol Junqueras i Raül Romeva també han demanat la seva llibertat a la sala segona del Suprem i, subsidiàriament, "relaxar" la mesura cautelar de presó preventiva que actualment pateixen. En un escrit presentat aquest dilluns, el seu advocat, Andreu Van den Eynde, proposa la compareixença diària a un jutjat, l'arrest domiciliari, el control policial o el dispositiu de rastreig telemàtic com a alternatives.

Els exconsellers d'ERC argumenten que la seva situació processal està comportant també una vulneració de drets a terceres persones i posen d'exemple els seus fills menors d'edat, que pateixen "estrès emocional" i "psicològic", tal com apunta el seu lletrat al text. D'altra banda, justifiquen que ja porten 257 i 115 dies a la presó i també que el normal funcionament de les institucions catalanes redueix el risc de reiteració delictiva dels dos empresonats.

Encara que l'acostament de Junqueras i Romeva a la presó de Lledoners facilita la comunicació amb el seu advocat, Van den Eynde recorda que el fet que s'acosti el judici oral hauria de permetre que es pogués fer una preparació de la defensa "en llibertat, que evités l'estigmatització dels processats, que, si es manté la presó provisional, hauran d'acudir cada dia a la vista des de la presó".