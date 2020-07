Josep Rull torna a participar en un acte oficial de la Generalitat

A l'agenda pública del Govern d'aquest dijous hi figurava un acte que podia ser un dels molts que cada dia protagonitza algun representant de la Generalitat. La firma d'un compromís de col·laboració entre l'administració catalana i la Mútua de Terrassa per lluitar contra el canvi climàtic. Però l'acte tenia una particularitat que el feia diferent: hi ha participat l'exconseller Josep Rull, que durant un temps en va protagonitzar molts, però que ara n'estava allunyat per culpa del seu pas per la presó arran de la sentència de l'1-O.

Ha assistit a l'acte perquè la Mútua de Terrassa és la destinació laboral de l'exconseller, que li ha permès acollir-se a l'article 100.2 del reglament penitenciari –com han fet tots els presos polítics– i poder sortir de la presó entre setmana per anar a treballar. Ara hi podrà continuar treballant però ja amb el tercer grau. A l'acte hi ha participat, precisament, el seu successor al departament, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i el president de Mútua de Terrassa, Jordi Parera. Rull ha participat en la visita a les instal·lacions d'Axioma i se l'ha pogut veure al costat de Calvet.

La preocupació pel medi ambient és un dels temes que Rull va tractar durant el seu pas per la Generalitat, i durant el seu mandat es va impulsar la llei catalana contra el canvi climàtic. La norma va ser impugnada pel govern espanyol davant el Tribunal Constitucional (TC), que en va anul·lar una desena d'articles. Llavors Rull ja va lamentar que l'Estat "ni fa ni deixa fer", perquè no hi havia una normativa estatal equivalent.