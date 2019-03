SOS Rivera

Hi ha un dia que Albert Rivera va veure com s’esfumava davant seu el somni de ser president espanyol. Aquell dia va ser el 2 de desembre passat a la nit, quan es va confirmar l’entrada de Vox al Parlament andalús i la debacle de Susana Díaz. Fins a aquell moment, Rivera mantenia viva l’esperança de fer el sorpasso al PP i convertir-se en el líder de la dreta espanyola. Des de llavors ha insistit en la mateixa estratègia sense adonar-se que, amb l’extrema dreta en joc, estava condemnada al fracàs. I això per dos motius. Primer perquè Vox li pren vots clau en moltes províncies, i segon perquè això, de rebot, beneficia el PP, que és percebut com el vot útil de la dreta a les circumscripcions més petites. El resultat de tot plegat és una campanya desesperada de Rivera per evitar ser superat... per Vox.