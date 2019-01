Sabrià (ERC) augura "grans mobilitzacions i decisions polítiques" si hi ha condemnes del Suprem

El líder d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, ha augurat que, si el Tribunal Suprem (TS) condemna els líders sobiranistes encausats, hi haurà "grans mobilitzacions" a Catalunya i des del Govern s'hauran de prendre decisions polítiques d'acord amb la decisió de la justícia. En una entrevista a Europa Press, ha desitjat que el 2019 "sigui l'any de la justícia i de la llibertat" i que això suposi l'absolució dels dirigents independentistes, però ha admès que té poques esperances que sigui així, per la qual cosa ha demanat estar preparats per a tots els escenaris.

Sabrià afirma que una sentència condemnatòria podria ser "una data clau en el futur" de Catalunya a l'altura del que ho van ser en el seu moment la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut (2010) i la celebració de l'1-O (2017).

Assegura que ell desitja que tot acabi en absolució, però demana a l'Estat que "prengui nota" que, si no és així, suposarà que ciutadans que actualment estan poc inclinats cap a la independència acabin abraçant aquest projecte polític perquè consideraran injusta la sentència del Suprem. Pot ser "que hi hagi molta gent que potser encara no vegi la República com a solució, i que [la sentència] sigui el que els obri els ulls", ha argumentat el líder dels republicans al Parlament.

A part de la mobilització popular, Sabrià avisa que des de la Generalitat s'haurà de reaccionar i prendre decisions polítiques: "És obvi que no podrem quedar-nos immòbils veient com condemnen els antecessors d'aquest Govern", encara que ha afegit que és aviat per avançar-les. "La gent tindrà la necessitat i la voluntat de sortir al carrer una altra vegada i mostrar, d'una banda, el seu rebuig i, per l'altra, la seva voluntat de llibertat. Políticament aquestes decisions s'hauran de prendre, no ens podem quedar impassibles", ha conclòs.

Estratègia conjunta entre els independentistes

Sabrià ha assegurat que és optimista sobre la possibilitat que els partits i les entitats independentistes aconsegueixin teixir una estratègia conjunta per desenvolupar en els pròxims mesos: "Les converses avancen bé, i no puc explicar més perquè tot el que podia explicar, al final, distorsiona més del que ajuda a avançar".

Insisteix que l'independentisme ha de seguir eixamplant la base de partidaris encara que això generi crítiques dins del mateix sobiranisme: "No entenc que un independentista pugui dubtar que hem de ser més. Hem de ser més sempre. A ERC no li sembla gens estrany parlar de ser més".

Sobre la recent reunió entre Pedro Sánchez i Quim Torra, ha celebrat el comunicat conjunt dels dos governs després de la trobada del desembre, encara que ha lamentat que l'executiu central no consensués amb la Generalitat la celebració del consell de ministres a Barcelona: "L'error d'inici va ser garrafal. En algun moment semblava la visita del governador a la colònia".