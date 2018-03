Sabrià: "Dins d'aquest regne no hi ha futur"

"Cada dia que passa és més urgent lliurar-nos d'un estat que va contra els catalans. Dins d'aquest regne no hi ha futur". ERC ha optat per la contundència, ha reivindicat l'1-O i s'ha conjurat per treballar per acumular més forces partidàries d'una República que encara no existeix. Ho ha fet el seu portaveu, Sergi Sabrià, un diputat sense càrregues judicials que no s'ha mossegat la llengua per denunciar el "xantatge" de l'Estat amb la investidura. "Som aquí per recuperar l'autogovern que de manera barroera ens van treure", ha sentenciat, tot i reconèixer que no podrà ser aquest dijous, quan les abstencions de la CUP -contra qui no ha llançat cap retret- ho faran impossible. Fins i tot ha acusat l'Estat de mantenir Joaquim Forn a la presó per "venjar-se" de la bona gestió policial posterior als atemptats jihadistes de l'any passat.

"Avui aquest ple és una victòria en sí mateixa, com la de l'1 d'octubre i la del 21 de desembre", ha subratllat. "Volen decidir els presidents dels catalans, però només aquest Parlament pot decidir el president de la Generalitat", ha insistit tot seguit. Com Jordi Turull, Sabrià tampoc ha parlar de "l'espai lliure de Brussel·les", una de les propostes que inclou el pacte entre JxCat i ERC ni s'ha referit estrictament al procés constituent: l'ha definit com un "gran debat ciutadà" per definir el model de país. Però sí que ha insistit una vegada i una altra en la construcció de majories més àmplies. "Nosaltres, demòcrates i pacifistes sabem que només podem transformar la realitat acumulem una suma democràtica i pacífica ingent. Hem crescut molt i encara hem de créixer més", ha insistit.

Amb el ple d'aquest dijous, ERC considera que el Parlament "torna a exercir un altre cop la seva sobirania" i que ara urgeix a fer Govern i acabar amb el 155. Recuperar drets per a la ciutadania i avançar com a país són les prioritats dels republicans, que son conscients que, ara per ara, la independència no és possible, però que no estan disposats a renunciar-hi com a ideal. El que Sabrià ha garantit és que "no se'n sortiran" aquells que volen una Catalunya dividida.

La presidenta del grup republicà, Marta Rovira, ha preferit no intervenir en el ple d'investidura. Ella, com Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa i Carme Forcadell declara aquest divendres davant del Tribunal Suprem amb la possibilitat que el jutge l'enviï a presó acusada del delicte de rebel·lió.

JxCat lamenta l'abstenció de la CUP: "No defallirem en la recerca de la unitat"

Al seu torn, el portaveu adjunt de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, ha defensat els valors de l’1 d’octubre i ha avisat l’estat espanyol que "no se’n sortirà". "Poden cessar 260 alts càrrecs però no poden cessar les idees de milers de catalans", ha etzibat, "no poden empresonar-nos a tots". Ha criticat l’Estat de no "reconèixer Catalunya" i ha reivindicat la candidatura de JxCat i la majoria independentista com aquella va "vèncer" el 155 a les urnes. Ara bé, el missatge no només ha anat dirigit al govern espanyol sinó que també s’ha dirigit a la bancada de la CUP.

Eduard Pujol, durant la seva intervenció

"JxCat no defallirà en la recerca de la unitat", ha dit, assegurant que encara queden "hores" pel diàleg per buscar un acord. "Avui no anava ni d'impostos ni de taxes", ha dit. Ara bé, ha lamentat: "Si aquest país no és capaç de fer un front comú davant la repressió i les amenaces com podrem fer allò que la gent ens demana?". Pujol ha fet referències a la segona volta de la investidura, que hauria de ser dissabte. Un debat que està en mans del jutge Pablo Llarena que es produeixi.