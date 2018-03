Saénz de Santamaría, sobre Sànchez: "A Catalunya li convé un president dins de la llei i fora de la presó"

La vicepresidenta del govern espanyol i ministra de la Presidència, Soraya Sáenz de Santamaría, ha assenyalat aquest dijous sobre la candidatura de Jordi Sànchez a presidir la Generalitat que el diputat "és a la presó" i que Catalunya "mereix un governant que es pugui dedicar íntegrament a fer que aquesta comunitat recuperi el lloc que sempre ha tingut i no hauria d'haver perdut per la irresponsabilitat dels independentistes". En aquest sentit, Sáenz de Santamaría ha remarcat que una persona a la presó "no és la més indicada".

La vicepresidenta ha assegurat que respecta les decisions dels jutges però que, "políticament, a Catalunya li convé un president de la Generalitat dins de la llei i fora de la presó". Sáenz de Santamaría ha fet aquestes declaracions a la seva arribada a la trobada que el grup popular europeu celebra avui i demà a València.