Salvadó: "No sé què decidiré fer les pròximes hores. Com sempre, estaré a disposició del que consideri el meu partit"

El diputat d'ERC Lluís Salvadó ha assegurat en una publicació al seu Facebook que no sap què decidirà fer les "pròximes hores" però sosté que, com sempre, estarà a disposició "del que consideri el seu partit". En aquest sentit, ha tornat a demanar disculpes "a totes les dones i homes que s'han sentit ofesos i decebuts", especialment a la seva "família d'ERC", per una conversa "del tot improcedent i descontextualitzada".

En aquest sentit, lamenta que després de 30 anys de "militància activíssima en els valors republicans" i de lluita "contra totes les discriminacions" hagi de passar per un "miserable masclista" i espera, alhora, que se'l jutgi per "30 anys de fets" i no per una "conversa sarcàstica robada de la intimitat". "Hi insisteixo per si algú ha interpretat que som davant de la norma i no pas de l'anècdota, però per molt desafortunada que sigui, no passa de ser un bolet aïllat", ha reblat.

Divendres la filtració d'una conversa privada amb comentaris masclistes –gravada per la policia en el marc de la investigació sobre els preparatius del referèndum– entre Salvadó i un alcalde republicà va provocar una allau de peticions de dimissió. La CUP, el PSC, el PP i els comuns ja han demanat que abandoni l'escó que ocupa al Parlament, mentre que membres de Ciutadans i fins i tot de les files d'ERC –com la líder del partit, Marta Rovira, la consellera Dolors Bassa i la diputada Jenn Díaz– van expressar a les xarxes socials el rebuig a les seves paraules.

Salvadó va demanar disculpes divendres i va admetre que la conversa és "inapropiada", però també va anunciar que ERC estudia quines són les accions legals oportunes per presentar una querella per la filtració de converses personals que no tenen res a veure amb l'organització del referèndum de l'1 d'octubre, la causa per la qual el jutge havia autoritzat que se li punxés el telèfon. L'endemà del Dia de les Dones, el programa 'Espejo público' d'Antena 3 va emetre la conversa –fruit d'una punxada telefònica de la Guàrdia Civil– en què Salvadó feia broma amb l'alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Josep Caparrós, sobre les dificultats per trobar una candidata per a la conselleria d'Ensenyament. "És més fàcil inaugurar un auditori que trobar dones", va dir l'alcalde, i Salvadó va respondre: "Doncs mira, la que tingui les mamelles més grosses i ja està. I et quedes tan ample". En la mateixa conversa, que va tenir lloc el juliol de l'any passat, Caparrós es preguntava: "¿La dona de Puigdemont no és romanesa? Suposo que ella sí que hi accedirà". A això Salvadó hi va dir que "estan buscant una romanesa, com la dona de Puigdemont, o una brasilera, que són 'resultones'".