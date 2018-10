Sánchez s’atribueix el ‘mèrit’ d’haver dividit els independentistes

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, considera que l’estratègia del diàleg del govern espanyol ha sigut determinant perquè ERC i JxCat es divideixin al Parlament, com s’ha visualitzat aquest dimarts. Així ho han explicat fonts de la Moncloa, que han afegit que veuen el nou escenari com a positiu per als seus interessos i per als de l’Estat, i lamenten que tot i els avenços que consideren que estan assolint l’oposició els demani avançar les eleccions generals.

En la roda de premsa que ha ofert al costat del president xilè, Sebastián Piñeira, a la Moncloa, el president espanyol havia evitat valorar el desacord entre els partits independentistes, que ha provocat que la majoria de Govern hagi perdut diverses votacions al Parlament, per la negativa dels diputats de JxCat imputats en la causa del Procés a designar un substitut. “El que és important és que tot allò que tingui a veure amb la unilateralitat i la desobediència quedi en el passat”, s’ha limitat a respondre el president espanyol a preguntes dels periodistes.

La nova situació al Parlament, que a la Moncloa consideren positiva perquè afebleix les posicions de desobediència de l’independentisme, també té, però, un possible impacte perniciós per als seus interessos, perquè enrareix encara més l’ambient amb els independentistes, necessaris per a l’aprovació dels pressupostos de l’Estat, dels quals depèn la seva continuïtat a la Moncloa. El cap de l’executiu, però, també ha evitat fer-ne aquesta lectura, i ha reclamat anar “partit a partit” en la negociació dels comptes. En aquest sentit, el primer escull a superar serà Podem, que dilluns ja va dir que de moment està en el no. Els comptes seran enviats parcialment a Brussel·les la setmana que ve i de moment no compten amb els suports necessaris al Congrés per tirar endavant. “L’important ara és arribar a un acord amb Podem”, ha reblat el cap de l’executiu, que ha evitat “posar-se en el pitjor” i fer valoracions sobre què passaria si no els aconseguís aprovar, qüestionat sobre un possible avançament electoral. “Em consta que les dues parts estem posant-hi tot el que cal per arribar a l’acord”, ha assegurat, en referència a Podem.

Cs i el PP alimenten Vox

El cap de l’executiu torna a estar en una fase de turbulències, després que la polèmica per la seva tesi hagi renascut, per la seva negativa a comparèixer al Senat, com volia el PP, per explicar-la. Els conservadors han anunciat aquest mateix dimarts que si no hi va estan disposats a convocar una comissió d’investigació, a la qual estaria obligat legalment a acudir si és cridat. Sánchez ha afirmat que “el debat demostra el mal estat de l’oposició, que ha optat per desqualificar per motius personals”, i ha exigit a Ciutadans i al PP “la mateixa lleialtat que va tenir el PSOE quan era a l’oposició”. Segons ell, aquesta falta de lleialtat ha dut tots dos partits “a alimentar la ultradreta”, com es va comprovar amb el ple absolut de Vox aquest cap de setmana al palau de Vistalegre. “Els demano que tornin a la moderació. Que en totes les qüestions que tenen a veure amb l’interès general donin suport al govern”, ha afirmat.

Per tapar la seva negativa a acudir al Senat a explicar-se per la seva tesi, Sánchez ha anunciat per sorpresa la seva intenció de convocar un debat sobre l’estat de les autonomies al Senat, després de 13 anys sense que es reunís, i de comparèixer al Congrés per explicar per què Espanya continua venent armes a l’Aràbia Saudita. “Aquest govern vol dotar el Senat del seu paper de cambra territorial i prestigiar-lo, ha dit, i ha acusat l’oposició d’”intentar que es desprestigiïn les institucions públiques”.