Jordi Sànchez i Laura Borràs lideraran la candidatura de JxCat a Barcelona el 28-A

Jordi Sànchez farà tàndem amb la consella Laura Borràs per liderar la llista de JxCat a Barcelona a les eleccions del 28 d'abril - tal com ja va avançar ahir l'ARA-. El seu salt a la política espanyola coincideix amb el pas també de la consellera de Presidència, Elsa Artadi, a l'ajuntament de Barcelona fent tàndem amb l'exconseller Joaquim Forn.

En declaracions als mitjans de comunicació, després del consell nacional del PDECat, el president del PDECat, David Bonvehí, ha considerat que Borràs és un "bon nom" per ser la número dos de JxCat i que ha estat proposada per Jordi Sànchez, ja que forma part dels independents que incorporarà la candidatura.

Serà després de la consellera Borràs que apareix el primer nom del PDECat a la llista: Míriam Nogueras. David Bonvehí ha explicat, en declaracions als mitjans de comunicació després del consell nacional del partit, reunit a l'Hostpitalet de Llobregat, que han escollit la vicepresidenta del partit com a primera representant de la formació dins la candidatura. Nogueras, doncs, se situarà de número tres per Barcelona, seguida de l'actual eurodiputat Ramon Tremosa, proposat com a independent per JxCat. El cinquè serà escollit pel PDECat i algunes fonts apunten que podria ser l'exdirector de Policia Pere Soler.

El consell nacional del PDECat, doncs, ha aprovat l'acord entre Bonvehí i Sànchez, en què s'intercal·len membres independents i del PDECat a les llistes. A Tarragona, el partit ha escollit Ferran Bel com a número dos de Josep Rull; i Concepció Canadell com a segona de Jordi Turull. A Girona qui encapçalarà la llista serà l'advocat Jaume Alonso Cuevillas, seguit de l'actual diputat del PDECat Sergi Miquel.

Campuzano, Xuclà i Pascal queden fora del Congrés

Amb la configuració de la llista, doncs, queden fora Jordi Xuclà, Carles Campuzano i la senadora Marta Pascal, que també s'havia presentat a les primàries. Una candidatura, doncs, que queda sota l'òrbita de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que serà el cap de llista de la formació a les eleccions a l'Eurocambra. De fet, l'excap de l'executiu ha acabat guanyant la batalla als sectors del PDECat de l'entorn de Marta Pascal, ja que ha situat figures de l'òrbita de JxCat a les generals, municipals i europees.

Bonvehí ha assegurat que el partit "surt reforçat" de l'acord amb JxCat i que queda integrat en un espai "més ampli" que l'actual. Ell, juntament amb Sànchez, pilotaran la direcció d'aquesta formació fins després de les eleccions municipals, quan es forjarà una direcció comuna. Bonvehí ha explicat als acords als que havia arribat al consell nacional del PDECat, on s'ha aprovat per "àmplia majoria".

Es tracta d'un model de governança 50-50 que consistirà en el fet que la presa de decisions s'haurà de fer de mutu acord entre David Bonvehí, president del PDECat, i Jordi Sànchez, que serà el cap de llista de JxCat i és president de la Crida. Tots dos tindran capacitat de veto mútua, és a dir, no es podran prendre decisions si no hi ha un consens entre els dos dirigents.

Segons ha detallat, la governança comuna, a través d'una direcció, s'articularia després de les eleccions municipals, quan hi hagi grups de JxCat al Congrés, a l'Eurocamobra, als municipis i el ja existent al Parlament.

Buch s'enganxa amb Xuclà dins el consell nacional

La governança comuna és una de les bases del pacte entre JxCat i el PDECat al qual ha arribat Bonvehí i que intenta garantir que el partit participi en totes les decisions. Es tracta d'evitar, segons les fonts consultades, el que va passar a les eleccions del 21-D, on el PDECat ha quedat relegat de les decisions al Parlament.

Malgrat que els més moderats criticaven, en privat, el pacte, no ho han fet a mà alçada dins el consell nacional. Només Xuclà ha posat objeccions que han estat replicades pel conseller d'Interior, Miquel Buch. Xuclà, sobre l'acord amb Sànchez, ha afirmat que l'exlíder de l'ANC era només una "persona física" amb qui el PDECat no podia tractar d'igual a igual, mentre que Buch ha contestat que Sànchez representa el grup parlamentari de JxCat, del qual se sentia part.

Xuclà també ha criticat que el consell nacional no es pugui pronunciar sobre els independents que esculli JxCat, ja que només vota els candidats del PDECat a les llistes. En tot cas, en les votacions sobre l'acord de governança, Pascal i Campuzano -segons les fonts consultades- han votat en contra.