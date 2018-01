Sànchez i Forn presenten les credencials al Parlament com a nous diputats de JxCat

Jordi Sànchez i Joaquim Forn, números 2 i 7 de Junts per Catalunya, han presentat les credencials que els acrediten com a nous diputats del Parlament. Segons ha avançat 'El Món' i ha confirmat l'ARA, un representant de la candidatura ha formalitzat aquest dimecres el lliurament de les credencials al registre del Parlament. Són dels pocs diputats electes que ja han fet el pas per convertir-se en diputats de ple dret. De moment, no han seguit el mateix camí els consellers a Brussel·les ni el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, tot i que no hi ha un termini fixat per fer-ho.

Ni Forn ni Sànchez tindran cap problema per prendre possessió de l'acta de diputat (també han de presentar la declaració de béns), tot i estar empresonats a Estremera i Soto del Real respectivament, però per poder exercir com a tals necessitaran o bé un permís especial del Tribunal Suprem o bé quedar en llibertat. Precisament l'11 de gener han de comparèixer davant del jutge Pablo Llarena per tornar a reclamar ser alliberats.

En cas que el jutge els mantingui a la presó i no els concedeixi un permís penitenciari per participar en les votacions al Parlament, JxCat s'hauria de plantejar si els demana renunciar a l'acta de diputats, ja que la majoria independentista es podria veure compromesa.