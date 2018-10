Sánchez , sobre la visita d'Iglesias a Junqueras: "La negociació del pressupost la fa el govern d'Espanya"

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha restat importància aquest dijous a la visita de Pablo Iglesias a Oriol Junqueras, en la qual podria intentar aconseguir el suport d'ERC als pressupostos. En roda de premsa des de Brussel·les, Sánchez ha agraït "l'esforç" del líder de Podem, però ha avisat que "la negociació en nom del govern la fa el govern". De fet, la visita d'Iglesias al líder d'ERC no s'ha gestat els últims dies, sinó que Junqueras la va demanar fa mesos quan era a Estremera, però no es va poder concretar.

Després de la baixa de paternitat d'Iglesias, aquest divendres el líder de Podem es desplaçarà fins a Lledoners per abordar la situació política d'"excepcionalitat" per la situació de presó provisional dels líders independentistes. La trobada, però, es produeix en plena negociació pels comptes, i el suport dels republicans és imprescindible si el PSOE i Podem volen tirar endavant els pressupostos.

Sobre la missiva que el govern espanyol espera que la Comissió Europea li enviï demanant "aclariments tècnics", Sánchez ha relativitzat: "Veuran amb la carta que hi ha una confiança molt important de les institucions comunitàries en aquest govern i el seu compromís amb Europa", ha dit. A més, ha insistit que la "confiança" de Brussel·les en els comptes "hi és, es percep i ha estat explicitada". Sánchez ho ha afirmat l'endemà de reunir-se amb el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, i el president del Consell Europeu, Donald Tusk, i la mateixa setmana que Madrid ha presentat els comptes a l'executiu comunitari perquè els analitzi i decideixi si els dona llum verda o no.