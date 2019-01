Sànchez i Morral faran tàndem per dirigir la Crida

Jordi Sànchez i Toni Morral. Aquest és el tàndem que aspira a liderar la Crida Nacional per la República, de la qual serà “president fundador” l’expresident Carles Puigdemont, i que es votarà dissabte en el congrés fundacional a Barcelona. L’exlíder de l’ANC, finalment, ha escollit per acompanyar-lo un perfil ecosocialista -Morral és exalcalde de Cerdanyola per ICV- per pilotar, des del punt de vista organitzatiu, el nou espai polític. La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, que fins a última hora també ha sigut un nom que optava a la secretaria general, serà la cara visible de la Crida en l’àmbit institucional, tant si es manté a l’executiu com si fa el salt a Barcelona com a número dos de l’exconseller Joaquim Forn.

Morral ha sigut l’enllaç de Jordi Sànchez amb l’exterior des que va ser empresonat -el 16 d’octubre del 2017-, primer a Madrid però sobretot des que és a Catalunya, al centre penitenciari de Lledoners. De fet, ja s’ha encarregat de la logística de la Crida des que va ser presentada el juliol de l’any passat i aspira a fer la feina de trepitjar territori a partir del dia 26. Una de les tasques de la nova direcció serà muntar l’estructura de la Crida sense entrar en conflicte amb el PDECat o altres formacions i entitats, malgrat que l’organització de Puigdemont ja ha generat recels fins i tot al partit que dirigeix David Bonvehí.

L’equip de Sànchez

A Sànchez, Morral i Artadi els acompanyaran divuit membres més que aspiraran a representar la “pluralitat” de l’espai -segons fonts consultades- però també evidencien els equilibris entre les famílies del PDECat i els diferents espais ideològics de la Crida. La meitat són càrrecs institucionals o diputats i la resta -tal com marquen els estatuts- no tenen responsabilitats en cap altra organització. Es tracta del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, pròxim a Josep Rull, o el secretari d’Administracions Locals, Miquel Àngel Escobar, de l’entorn de Jordi Turull. Tots dos són membres del PDECat, així com també hi ha el diputat de JxCat Albert Batet i Montserrat Morante, militant del partit de l’Hospitalet de Llobregat. Encara en l’àmbit institucional però independents, hi ha la consellera de Cultura, Laura Borràs, de l’entorn del president Quim Torra; la diputada de JxCat Gemma Geis, i el delegat de la Generalitat a Madrid, Ferran Mascarell. A aquesta llista s’hi suma l’exconsellera socialista Marina Geli.

Sànchez també ha incorporat membres d’ERC, com és el cas de l’exdiputada M. Àngels Cabasés o l’actual alcalde de Montblanc, Pep Andreu, que va tancar la seva incorporació amb Puigdemont a Waterloo. Hi són presents, a més, perfils procedents de l’ANC i independents: els exmembres de la direcció Marcel Padrós, Jordi Pairó, Assumpció Castellví i Irene Negre, i els advocats Maria do Carmo, Josep Ferrer i Quim Jubert.

La llista alternativa

Sànchez es disputarà la presidència amb una altra llista alternativa que, malgrat que ell no hi figuri, ha promogut l’exdirector de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya Agustí Colomines. Es tracta del tàndem format per l’advocat i exregidor de CiU a Sant Cugat Jordi Ferrés i Oriol Izquierdo Llopis, escriptor. Al congrés, doncs, els fundadors de la Crida hauran d’escollir entre aquest tàndem i el de Sànchez i Morral. Una altra cosa és la resta de la direcció: els dinou membres restants es voten de manera separada i amb llistes obertes. Això implica que la composició final pot ser una barreja de les dues candidatures.

A dos dies del congrés, la Crida naixerà demanant unitat en l’independentisme i amb el repte de no generar més fragmentació.

La direcció de la Crida tindrà 21 membres, entre els quals diputats i càrrecs del Govern

Jordi Sànchez

Exlíder de l’ANC, és a la presó des del 16 d’octubre del 2017. Va ser número dos de Puigdemont a les eleccions del 21-D i és l’actual president de JxCat al Parlament. Després de meditar la decisió, optarà a liderar la Crida malgrat la imminència del judici.

Toni Morral

Diputat de JxCat, va ser alcalde de Cerdanyola per ICV i serà la mà dreta de Sànchez a la Crida. Ja ha sigut el seu enllaç amb el grup parlamentari des que és a la presó i ara afrontarà la responsabilitat executiva mentre l’exlíder de l’ANC afronti el judici de l’1-O.

Elsa Artadi

La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, serà una de les peces clau a la Crida. Tot i no assumir la secretaria general, serà la cara visible a les institucions tant si opta per quedar-se a l’executiu com per fer el salt a l’Ajuntament de Barcelona com a número dos de Joaquim Forn.

Damià Calvet

És l’actual conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, amb llarga experiència a l’administració i mà dreta del també exconseller de Territori Josep Rull, pres des del 23 de març. També és membre del PDECat, emmarcat en la família més socialdemòcrata.

Gemma Geis

Procedent de la docència com a professora de dret a la Universitat de Girona, es va incorporar a la llista de JxCat a les eleccions del 21-D. S’ha implicat des de l’inici en la Crida i, juntament amb Toni Morral, va ser l’encarregada de redactar els estatuts de la formació.

Ferran Mascarell

Actualment és el delegat de la Generalitat a Madrid i opta a ser alcaldable per Barcelona com a independent. Tanmateix, ha estat en el nucli fundador de la Crida des de l’inici i negocia amb l’exconseller Joaquim Forn, que liderarà JxCat a la capital, com sumar en una llista.