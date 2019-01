Sánchez reclama el suport del PP i Cs als pressupostos amb un vot favorable o l'abstenció

El president espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat al PP i Ciutadans que votin a favor dels pressupostos o almenys s'abstinguin per facilitar-ne l'aprovació en la vigília del lliurament dels comptes públics del projecte de llei de pressupostos generals de l'Estat per al 2019 a la presidenta del Congrés, Ana Pastor. "La dreta està sempre amb allò que qualsevol passat va ser millor... Els espanyols no entendran que l'oposició voti en contra d'uns pressupostos socials que no deixen ningú enrere", ha advertit Sánchez des de Burgos en la presentació de la candidatura de Luis Tudanca a la presidència de Castella i Lleó davant més d'un miler de militants i simpatitzants. El president de l'executiu espanyol ha insistit que "ara que alguns diuen que ser patriota és cridar «Visca Espanya», el PSOE diu que ser patriota és treballar dia a dia pels espanyols". "Espanya no vol més confrontació, vol més respecte, unió", ha afegit.

Sánchez ha sostingut que, després dels governs de Mariano Rajoy, d'"injustícia social ", els espanyols no entendran que el PP i Cs votin en contra dels pressupostos generals de l'Estat i per aquest motiu els ha demanat que s'abstinguin o votin a favor dels comptes. "Espanya demana els pressupostos socials que ha aprovat el Govern", ha asseverat Sánchez, abans d'explicar que els comptes se sustenten en una modernització de l'economia, que abasta la reindustrialització i no la deslocalització amb una aposta decidida per la formació, l'educació i la inversió en recerca i desenvolupament amb l'objectiu que l'ocupació que es creï sigui de més qualitat.

El president del govern ha destacat accions compreses en els pressupostos com el pla d'habitatge, així com l'aposta pel sistema de dependència, perquè es compleixi la legislació vigent, i el compromís ferm del Govern per la lluita contra la pobresa infantil, que ha dit que és el que més l'"enorgulleix" com a president. Sánchez ha remarcat que, en set mesos de govern, el PSOE ha pujat el salari mínim, ha elevat les pensions, ha afavorit l'emancipació dels joves i ha revertit retallades educatives. "Hem fet més en set mesos per la justícia social que en set anys el PP", ha sentenciat.

El líder del PP, Pablo Casado, ha carregat durament contra Sánchez, a qui ha definit com un "mentider" per dir ara que vol seguir al Palau de la Moncloa fins a l'any 2020, quan, al seu parer, es va comprometre a convocar eleccions poc després de la moció de censura. És més, ha criticat que busqui el suport dels independentistes per donar suport als pressupostos optant per "vendre Espanya" als seus socis. D'aquesta manera ha respost a Sánchez, que va afirmar aquest dissabte des de Catalunya que la seva intenció era esgotar la legislatura.

En la presentació dels candidats del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso i José Luis Martínez-Almeida, Casado ha recalcat que "l'aliança de 'batasunos', podemites i independentistes ha regalat el govern i el seu lloguer a un irresponsable que ara, un cop més pactant un pressupost, decideix vendre Espanya per quedar-se al poder unes setmanes o uns mesos més". "És molt dur sentir una persona reconèixer que és un mentider", ha exclamat, per afegir que Sánchez "menteix impunement" perquè vol seguir al poder "encara que sigui retorçant les institucions" i intentant aprovar el PGE amb els que "volen trencar Espanya". És més, ha subratllat que els comptes públics recullen pujades d'impostos per pagar una "campanya electoral de molts mesos", per tal que els seus socis "li segueixin donant" respiració assistida".

Casado ha assegurat que "no es poden aguantar les cessions" als que "li segueixen pagant el lloguer de la Moncloa". "Des del PP serem el dic de contenció dels independentistes, també des de Madrid, perquè no estem disposats a aguantar que s'estigui espedaçant Espanya", ha ressaltat, i ha reafirmat el seu compromís d'aplicar l'article 155 de la Constitució quan arribi a la presidència d'Espanya.

Davant d'un públic entregat, ha defensat l'"Espanya dels balcons", en referència als ciutadans que van penjar banderes d'Espanya davant els passos dels independentistes. "Aquesta Espanya dels balcons ens va donar la mà ferma i hem de dir-li que hem arribat per quedar-nos, que seguim sent els de sempre", ha sentenciat abans d'afegir que altres partits "van canviant depenent de la demoscòpia", en al·lusió a Ciutadans (Cs).