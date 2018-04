Sánchez i Rivera demanen a Rajoy que actuï contra els CDR

El bloc del 155 es conjura contra els Comitès de Defensa de la República (CDR) com un element més per demostrar que el Procés és "violent" i que la causa per rebel·lió al Tribunal Suprem està totalment fonamentada. El vicesecretari de Polítiques Socials del PP, Javier Maroto, ha començat el dia comparant els CDR amb la 'kale borroka' i ha culpat els Mossos d'Esquadra de no frenar-los. "Algú no està fent la seva feina", ha assegurat en una entrevista a RNE. Però per al PSOE i Ciutadans qui no està fent bé realment la seva feina és l'executiu de Mariano Rajoy, que governa a Catalunya per via del 155. Tant el líder socialista, Pedro Sánchez, com el del partit taronja, Albert Rivera, han demanat a les autoritats que actuïn per acabar amb aquests "actes vandàlics".

El més directe ha estat Rivera, qui ha demanat al govern espanyol que "garanteixi la seguretat i la mobilitat" davant de la "violència dels CDR". En roda de premsa després de reunir l'executiva del partit, el líder de Cs ha titllat aquests grups de "'comandos' separatistes". "Faig una crida perquè el govern de Catalunya, és a dir, el govern del 155, de Rajoy i Santamaría, faci alguna cosa", ha criticat Rivera. En aquest sentit, ha apuntat directament al ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, com a responsable dels Mossos d'Esquadra: "El senyor Zoido no fa el que hauria de fer. La mobilitat en dies com avui està en joc per uns 'comandos' violents que intenten condicionar la vida de tots els catalans".

Menys directe ha estat Sánchez, qui ha demanat la "seguretat necessària de les autoritats públiques" per acabar amb els "atacs vandàlics en moltes de les seus del PSC" i també amb els talls de carreteres. El líder del PSOE ha fugit d'estudi quan se li ha preguntat en roda de premsa sobre les diferències amb Miquel Iceta per formar govern a Catalunya -el líder del PSC va demanar un govern de concentració i Ferraz va respondre ràpidament que mai pactarien amb independentistes-. Per evitar respondre, s'ha concentrat en mostrar el PSC com una víctima d'atacs "d'elements radicals". Després de la reunió de l'executiva federal, Sánchez ha assegurat que "el PSC està patint actes vandàlics a les seves seus i amenaces per part d'elements radicals i violents a Catalunya".

Rivera: "Els 'comandos separatistes' ataquen la policia"

"Ens preocupa la violència dels 'comandos separatistes' que generen violència i que ataquen a la policia i l'interès general de Catalunya", ha dit al seu torn Rivera, que ha criticat que els CDR es mobilitzin amb la intenció de "paralitzar Catalunya". El líder de Ciutadans, de fet, considera que al territori català està en risc "la seguretat" i ha posat d'exemple, les "amenaces" que assegura que han rebut càrrecs públics, jutges i fiscals. Així, Rivera ha instat a Rajoy a protegir totes aquestes persones: "No és el mateix qui respecta la llei i qui se la salta". El partit taronja ha donat el seu suport a Mariano Rajoy des que s'ha aplicat l'article 155 a Catalunya i avui Albert Rivera ha tornat a expressar-lo públicament: "Tenen el nostre suport".