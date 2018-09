L'advocat Jordi Pina alerta que mantenir la presó preventiva durant el judici implicarà tornar a traslladar els presos

La defensa de Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull ha presentat aquest dijous un escrit al Tribunal Suprem (TS) en què demana que no se’ls mantingui la presó provisional durant la celebració del judici oral, que serà "llarg", i afectaria els "drets de defensa" dels jutjats. Per començar, aquest "allargament de la presó preventiva durant el judici" obligaria a "traslladar de nou els investigats a centres penitenciaris propers a la sala d’enjudiciament", és a dir, a sales de l’Audiència Nacional, ja que el TS no disposa de calabossos, durant tot el temps que duri el judici.

En l’escrit, l’advocat Jordi Pina recorda que "el risc de fuga no existeix" en la mesura que tots tres imputats "van acudir a declarar totes les vegades que l’Audiència Nacional (TS) i el Suprem ho van sol·licitar", i recalca que "no es pot acceptar com a justificació del seu manteniment a la presó la situació d’altres investigats".

D’altra banda, Pina critica la "inexplicable dilació" en la resposta del tribunal al recurs de súplica que el 3 d’agost van presentar els tres líders independentistes, en demanaven la seva posada en llibertat. Recorda, a més, que el 28 d’agost ja havia presentat un escrit per avançar el tema, del qual tampoc ha obtingut resposta.

En l'escrit la defensa de Sànchez, Rull i Turull plantejava el "greuge comparatiu que suposa que el TS hagi retirat les euroordres i deixi de perseguir els que són a l’estranger" i, paral·lelament, "es mantinguin les imputacions a Espanya".