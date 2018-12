Torra trasllada a Sánchez la necessitat d'un "pacte d'estat" per la "desfranquització" i per fer un referèndum

El president de la Generalitat, Quim Torra, i el president espanyol, Pedro Sánchez, han coincidit dues vegades aquesta tarda a Barcelona. Després de participar en la reunió al Palau de Pedralbes, els dos caps de l'executiu han anat al sopar de Foment del Treball a l'Hotel Sofia amb una àmplia representació de l'empresariat català i de l'Íbex-35.

Davant mig miler d'empresaris, el president Torra ha iniciat la seva intervenció referint-se a la reunió anterior i agraint el to de Pedro Sánchez durant la cimera. "Els dos governs hem compartit la idea de trobar una solució democràtica. Li agraeixo que hàgim pogut parlar de tot i dels grans consensos de la societat catalana", ha dit Torra. El cap de l’executiu els ha repassat: ha insistit que "molta gent" a Catalunya està unida en el rebuig a la repressió i a la monarquia, i també per fer un referèndum d’autodeterminació. Així, Torra ha explicat que ha demanat a Sánchez un pacte d’estat per a la “desfranquització”, la regeneració democràtica i l’exercici de l’autodeterminació.

El president també s'ha referit a l'evolució de l'economia catalana i ha tret pit dels indicadors malgrat les "pors" que es van escenificar l'any passat amb la fuga d'empreses. Així, ha aprofitat l'ocasió per demanar que es derogui el decret del govern espanyol que va permetre el trasllat exprés d'empreses fora de Catalunya al voltant de la declaració d'independència, i també perquè es compleixin els compromisos en infraestructures –començant pel Corredor Mediterrani.

Al final del discurs, Torra s'ha excusat per no quedar-se al sopar. El president, aquesta nit, tenia un altre compromís al Petit Palau, on es fa un acte organitzat pel col·lectiu Drets i l'Associació de Juristes pels Drets Humans amb el títol 'El Nadal que no vam tornar a casa'. Es tracta d'una escenificació, en què el president fa de rapsode, sobre històries de l'exili des del 1939 fins al Nadal del 2017 i el 2018.

Els dos presidents han arribat a l'edifici poc abans de les nou: Sánchez i Torra s'han saludat de manera cordial a l'entrada sense fer declaracions, malgrat les preguntes insistents dels periodistes respecte a la trobada de Pedralbes. També han assistit a la reunió el vicepresident, Pere Aragonès, i els consellers de Treball, Territori i Empresa de la Generalitat.

Colau emplaça els presidents a trobar una solució política per a Catalunya

La primera a intervenir al sopar de Foment ha sigut l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que ha destacat la "complexitat" del moment i la voluntat de "diàleg" de la ciutat. "Sempre estem disposats a arribar a acords", ha dit, destacant que Barcelona també és una "ciutat rebel". Així, ha donat la benvinguda a la reunió del consell de ministres de demà a la Llotja de Mar i, alhora, a la ciutadania que es manifestarà per protestar contra la presència del govern espanyol. "No és equidistància, és compromís amb la llibertat i la democràcia", ha dit.

L'alcaldessa ha demanat als dos presidents, aprofitant la seva presència, que "enraonin" i arribin a "acords" més enllà dels "gestos", i que també es posin damunt la taula l'aprovació dels pressupostos de l'Estat, la Generalitat i Barcelona. Colau ha instat, doncs, a trobar una solució política per a Catalunya que tingui en compte les "emocions i sensibilitats" de la ciutadania.

Colau s'ha dirigit explícitament al president espanyol, Pedro Sánchez, per reclamar-li mesures socials que afecten Barcelona. L'alcaldessa s'ha referit a les competències per frenar els "preus abusius" de l'habitatge i també infraestructures com el Corredor Mediterrani. També ha demanat a Torra una Generalitat que "governi per a tota la ciutadania".

Entre els assistents al sopar de Foment, la patronal que ara presideix l'exdiputat de CiU Josep Sánchez Llibre, hi havia mig miler d'empresaris, a més de dirigents polítics.