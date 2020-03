Sánchez i Torra urgeixen a aprovar els comptes pel Covid-19

Coordinació entre els governs espanyol i català, i ara també coincidència en el missatge a les forces de l’oposició per combatre la pandèmia del coronavirus. Davant del creixement exponencial dels afectats, tant la Moncloa com la Generalitat van cridar ahir a accelerar l’aprovació dels pressupostos estatals i catalans, respectivament, per tenir més marge a l’hora d’afrontar l’emergència sanitària. “Si fa mesos els pressupostos eren necessaris, avui [...] es fan urgents”, va afirmar el president espanyol, Pedro Sánchez, mentre que el vicepresident del Govern i conseller d’Economia, Pere Aragonès, va qualificar de “fonamental” aprovar els comptes de seguida per poder respondre adequadament al Covid-19. La situació, a priori, és més complicada a l’Estat que a Catalunya, on ahir els números per al 2020 van quedar a un pas de l’aprovació. Els suports garantits al Parlament, però, topen també amb la incertesa del calendari que ha imposat el coronavirus.

“No estalviarem esforços en aquesta emergència sanitària. Explorarem totes les vies”, va prometre ahir Sánchez en una roda de premsa per videoconferència, si bé va deixar clar que per reforçar les mesures que s’estan impulsant per “pal·liar” els efectes del coronavirus calen uns nous pressupostos que -va afegir- ja no seran “socials” sinó “extrasocials”. “Un suport extra pressupostari que ara no està reconegut en els actuals pressupostos prorrogats”, va explicar el líder socialista, per “donar protecció als més damnificats i sostenir l’estat de benestar”. “Farem el que calgui, quan calgui, on calgui”, va sentenciar, en un missatge que buscava el mateix esperit en la resta de formacions polítiques.

Diferències a la dreta

Poc abans de la compareixença de Sánchez, i també a través de videoconferència, ja havia tingut una proposta de suport anticipada. La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, es va oferir al govern espanyol per aprovar uns “pressupostos d’emergència estatal” arran de la situació creada pel coronavirus a l’Estat. La formació taronja, que només té deu diputats al Congrés -no garantirien l’aprovació immediata dels comptes- va demanar que els comptes siguin “sensats” i “abordin sense demora” els efectes del Covid-19 sobre el sistema sanitari i l’economia. ¿I què significa això? Arrimadas va destacar la necessitat d’impulsar un fons de contingència de 10.000 milions d’euros, no aprovar nous impostos i ajornar pagaments de tributs com les quotes a la Seguretat Social i l’IVA. Sánchez, que no es va referir directament a l’oferta de Cs, sí que va anunciar un paquet de mesures xifrades en 18.225 milions.

El pla de xoc del govern espanyol, però, no va convèncer el PP. En una tercera roda de premsa per videoconferència, el líder del partit, Pablo Casado, va criticar que els anuncis de l’executiu central són “insuficients” tant per contenir el coronavirus com per “reactivar” una economia en “caiguda lliure”. “Són tiretes que no taparan l’hemorràgia”, va dir, i va reblar que “el govern [espanyol] reacciona tard”. A diferència de Ciutadans, a més, Casado no va oferir els vots del seu partit -que en aquest cas serien determinants- per aprovar els pressupostos estatals. “No sembla una via operativa perquè la tramitació trigaria tres mesos i les previsions del sostre de despesa i d’objectiu de dèficit ja aprovades seran clarament superades”, va dir. A parer seu, doncs, l’aprovació dels comptes “no és una solució urgent sinó oportunista”. El PP sí que donarà suport, per contra, a les “mesures urgents” que el govern espanyol impulsi via reial decret llei amb l’esperança que n’inclogui de noves. Malgrat que Casado va assenyalar els pressupostos com un objectiu a “mitjà termini”, fonts de la Moncloa informaven que l’executiu té la intenció d’avançar la ronda de contactes amb els partits estatals per intentar aprovar els números ràpidament.

Pendents de l’oposició

Aquesta és també la intenció a Catalunya, on Aragonès va qualificar d’“urgent” que els comptes tirin endavant. “Si tenim els pressupostos aprovats com més aviat millor [...], podrem tenir molta més flexibilitat i disposar de molts més recursos per a mesures que puguin arribar més endavant”, va argumentar, i va reclamar també flexibilitzar l’objectiu de dèficit i revisar la regla de despesa. Pel que fa als números, la urgència es podria veure satisfeta fàcilment. La comissió d’economia del Parlament va aprovar ahir el dictamen dels pressupostos, i ara només falta que siguin validats de manera definitiva -amb els vots de JxCat, ERC i els comuns, que ja es van fer valdre ahir a la comissió- al ple de la cambra. Està previst per al dimecres 18 de març, però si Cs i PP impugnessin els comptes davant del Consell de Garanties Estatutàries -ahir no ho van aclarir-, l’aprovació s’hauria de deixar per a un mes més tard, en el ple del 20 i 21 d’abril. El coronavirus, però, és un obstacle en si mateix per als pressupostos. Els partits de la cambra es reuniran avui per decidir quines mesures prenen per afrontar la situació i decidiran, entre altres coses, si mantenen el calendari de plens.

Al marge de com evolucionen els tempos, tant el PSC com la CUP van expressar reticències a aprovar uns comptes dissenyats abans de la pandèmia. Malgrat admetre que els pressupostos s’hauran de “flexibilitzar” pel coronavirus, el republicà Lluís Salvadó va respondre amb una pregunta retòrica: “¿Com afrontarem millor la situació, amb pressupostos nous o amb uns de prorrogats que són del 2017?”. Els socis clau del Govern per aprovar els comptes, els comuns, van reivindicar el contingut de les partides pressupostàries, però no es van estar de demanar corresponsabilitat a JxCat i ERC. “Hem de tenir pressupostos a Catalunya com més aviat millor i pressupostos a l’Estat com més aviat millor”, va dir el diputat David Cid. A hores d’ara, ni a un lloc ni a l’altre estan garantits de manera immediata.