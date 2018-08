La defensa de Sànchez, Turull i Rull es queixa al Suprem perquè no ha resolt l'últim recurs de petició de llibertat

La defensa de Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull ha presentat un escrit aquest divendres per denunciar que, un més després d'haver presentat un recurs de súplica per demanar la sortida de la presó, el Tribunal Suprem encara no ha contestat. L'advocat Jordi Pina recorda que aquest tipus de recursos s'han de respondre amb "celeritat" perquè hi ha "en joc" el dret fonamental a la llibertat. En un altre escrit, la defensa també retreu al Tribunal Suprem que la web que va habilitar perquè les parts accedissin a la causa "no funciona" durant el mes d'agost. Segons l'advocat, ja han fet aquest avís en nombroses ocasions.

A l'escrit, Pina recorda al Suprem que es va habilitar l'agost per poder fer totes les actuacions del procediment necessàries amb la "màxima celeritat". És per això que demana a l'alt tribunal que resolgui ràpidament el recurs tenint en compte "els irreparables perjudicis al dret a la llibertat i a la presumpció d'innocència" que s'està causant als demandants.

Pel que fa a la web habilitada pel Suprem, Pina denuncia la "indefensió" que genera el bloqueig d'aquest portal, ja que denuncia que les parts no han pogut tenir accés físic ni virtual a tota la causa sobre la qual es preveu el judici aquesta tardor. En aquest sentit, demana la "suspensió" dels terminis de la instrucció fins que no es resolguin els problemes tècnics que impedeixen a la defensa accedir a tota la documentació. De fet, l'alt tribunal ja va negar als exiliats l'accés al "núvol virtual" on hi havia tot el sumari.