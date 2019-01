Les defenses de Sànchez, Rull i Turull citaran Felip VI i Carles Puigdemont com a testimonis per al judici del Procés

Pocs dies després que el Tribunal Suprem anunciés la seva disposició de citar l'expresident del govern Mariano Rajoy com a testimoni en el judici contra el Procés, ara les defenses de Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull confirmen que sol·licitaran la compareixença del cap d'estat, Felip VI.



Així ho ha manifestat aquest matí Francesc Homs, coordinador de les defenses dels tres presos polítics, que ha matisat que sol·licitaran la versió del monarca en el marc del polèmic discurs del 3 d'octubre. "Tinc constància que, en aquest cas, va ser voluntat de la Casa del Rei efectuar aquesta intervenció", ha expressat Homs en relació al missatge posterior al referèndum.

Les defenses argumenten que va ser a partir de la intervenció de Felip VI "quan van arribar els empresonaments i les acusacions de sedició i rebel·lió" i, per tant, pretenen esbrinar si el posicionament del rei va ser "precursor d'un vot d'ordre que va fer canviar l'actitud dels tribunals", ha insistit Homs. Tot i així, amb la seva citació es persegueix descobrir del cert si la decisió de dirigir-se als espanyols va ser per voluntat pròpia o "induïda per Mariano Rajoy".



No obstant això, el Codi Penal eximeix Felip VI d'assistir com a testimoni al judici. De fet, ni tan sols l'obliga a efectuar una declaració dels fets per escrit. Davant aquest contratemps i com a alternativa, les defenses preveuen demanar també la compareixença del cap de la Casa del Rei. "A l'hora d'exigir responsabilitats sempre trobarem empares legals que els exculpen de tot", ha lamentat Homs en al·lusió a la impunitat de què disposen els membres de la monarquia.

"No pot ser que un cap d'estat intervingui com ho va fer el 3 d'octubre i després no doni explicacions", ha denunciat l'advocat. Ara bé, les defenses també han explicat que, tot i estar convençudes que els denegaran la petició, "mentre tinguin l'oportunitat, no deixaran de demanar-ho".



En qualsevol cas, l'advocat de Sànchez, Rull i Turull presentarà els escrits de defensa en les pròximes hores. Serà aleshores quan es confirmarà si l'expresident Carles Puigdemont també estarà entre els testimonis sol·licitats, segons informa Europa Press. Ara bé, ara per ara encara no es coneixen els termes en què haurà de prestar declaració l'expresident o si podrà ser per videoconferència. En aquest sentit, es deixa a criteri del tribunal en cas que accepti el seu testimoni com a prova.