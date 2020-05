Sánchez acceptarà l’estat d’alarma que vulguin les comunitats

“Crec que ho he captat bé. Pel to d’Iñigo Urkullu d’aquest matí a la reunió de presidents autonòmics em fa la impressió que l’última pròrroga de l’estat d’alarma, de trenta dies, ja està parlada”, explica una font present a la conferència consultada per l’ARA. “Anem a la cessió de les competències que demanen les comunitats autònomes”, afegeix.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, es disposa a convocar -probablement aquesta mateixa setmana- eleccions autonòmiques al mes de juliol, el diumenges 5 o el 12, segons el període en què es prefereixi intercalar la campanya electoral de quinze dies.

Les fonts consultades assenyalen, precisament pel que fa a Euskadi, que la pròrroga de trenta dies d’un estat d’alarma ja minvant fa sortir de la disputa electoral un assumpte que és matèria segura de controvèrsia.

La situació de l’estat d’alarma minvant també serà aprofitada pel president de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, per justificar la seva convocatòria d’eleccions al juliol i, amb gairebé tota seguretat, en la mateixa data que a Euskadi.

La definició d’aquesta pròrroga l’ha començat a fer el president del govern espanyol basant-se en dues consideracions: que aquesta cinquena serà l’última pròrroga i que el nou estat d’alarma serà el que les comunitats autònomes vulguin que sigui. És a dir, es tornaran gran part de les competències. Serà un estat d’alarma minvant i codirigit. A la reunió de presidents autonòmics d’ahir la negociació de l’última pròrroga no va ser un tema sobre la taula, ni directament ni indirectament.

Rivals i aliats

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va demanar a Sánchez, en una intervenció molt breu, que li digués el nom dels membres del comitè d’experts que assessoren la Moncloa i per quina raó el document del ministeri de Sanitat que els va denegar per segona vegada entrar en la fase 1 de la desescalada va arribar a la Comunitat de Madrid l’endemà de la roda de premsa en la qual el ministre Salvador Illa va fer l’anunci.

Sánchez va citar, segons fonts consultades per l’ARA, una intervenció del president d’Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en una conferència prèvia per respondre-li que tots saben qui són els experts: la suma dels experts de cada comunitat autònoma.

Les negociacions per “desarmar” l’estat d’alarma al gust de les comunitats autònomes -tot i que el govern retindrà lògicament la capacitat de controlar la circulació de persones al territori- ja han començat. Fonts governamentals creuen estar en condicions, així mateix, de poder persuadir Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) perquè deposi el vot en contra davant d’una oferta que, de fet, suposarà desmantellar el “comandament únic” vigent des de fa dos mesos. Segons va dir diumenge a l’ARA el mateix president del partit, Oriol Junqueras, “sembla que el govern espanyol ja ha reaccionat davant les advertències.