Sánchez acostarà els presos d’ETA “individualment” i començant pels de més edat i els malalts

El govern espanyol acostarà al País Basc els presos d’ETA de manera “individualitzada” i començant pels de més edat i els malalts terminals, segons han explicat fonts de l’executiu. En la reunió que van mantenir aquesta setmana el lehendakari Íñigo Urkullu i el president espanyol, Pedro Sánchez, van acordar la “normalització” de la política penitenciària, un cop dissolta l’organització armada.

Aquesta normalització, però, no es farà tota de cop, sinó cas per cas, com ha explicat el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, durant la sessió de control a l’executiu que s’ha celebrat al Congrés de Diputats.

En aquesta mateixa sessió, i preguntat del diputat del PP Javier Maroto, Marlaska ha separat aquest cas del dels presos polítics catalans, i ha reiterat que un cop acabada la instrucció del cas per rebel·lió del Suprem s’estudiaran possibles canvis en el règim penitenciari i un acostament a Catalunya.

Una eurodiputada d'UPyD demana condicions a Sánchez

L'eurodiputada d'UPyD i germana d'un policia municipal assassinat per ETA, Maite Pagazaurtundua, ha enviat una carta al president del govern, Pedro Sánchez, en la que li demana que "reestableixi línies vermelles" a l'esquerra abertzale, abans de modificar la política penitenciaria. En aquest sentit, li demana a Sánchez que desapareguin els homenatges i les rebudes a presos d'ETA com "herois".

Pagazaurtundua assegura a la missiva que, l'Esquerra Abertzale no compleix amb les condicions que el Tribunal Constitucional va establir l'any 2012 per la legalització de Sortu; una d'elles era no fer homenatges als presos. "Com a estrategues i manipuladors que són, ETA i el seu entorn, han burlat la lletra i l'esperit d'aquestes línies vermelles", ha assegurat l'eurodiputada a la carta.

Respecte a la reinserció dels presos i els beneficis de les polítiques penitenciaries, Pagazaurtundua assenyala que no es compleixen les condicions. Segons l'eurodiputada, "la llei exigeix el penediment", cosa que assegura què no es compleix en el cas d'ETA, perquè només "han demanat perdó a les víctimes que no estaven implicades en el 'conflicte'", i sentencia que abans de canviar la política penitenciaria "les regles per la reinserció i per aconseguir beneficis penitenciaris, s'han de complir".