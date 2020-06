Jordi Sànchez adverteix el PDECat que la reordenació passa per crear un nou partit "sense quotes ni vetos"

El president de la Crida Nacional per Catalunya, Jordi Sànchez, s'ha refermat en la necessitat de reordenar l'espai que representa amb "una nova organització política" en la qual no hi hagi "ni quotes ni vetos" davant l'oposició del PDECat, que rebutja dissoldre's. En una entrevista a RAC1 aprofitant un permís, ha deixat clar que aquest nou espai "no serà la refundació de res" i que el líder de JxCat, Carles Puigdemont, impulsor de la Crida, defensa aquest posicionament, tot i que fins ara no s'ha pronunciat enmig de les negociacions dels partits que configuren aquest espai. "Tothom que vulgui hi serà", ha remarcat Sànchez en referència a la nova formació política, que ha considerat que ha de recollir "les antigues i noves tradicions" per "sumar el millor de cada formació".

La direcció de la Crida es referma en fer un nou partit malgrat l'ultimàtum del PDECat

Aquest debat intern es produeix a les portes de celebrar unes noves eleccions per la inhabilitació del president Torra per no hvaer despenjat la pancarta dels presos. En aquest sentit, Sànchez ha afirmat que el cap de l'executiu té la potestat de convocar els comicis quan ho consideri oportú, però ha opinat que s'han de celebrar quan estigui encarrilada la gestió de la pandèmia i que, per tant, no poden tenir lloc al setembre o a l'octubre. "El Suprem ja ens ha marcat la pauta i seran al novembre, al desembre o a principis d'any", ha deixat clar.

El president de la Crida també ha lamentat la desunió de l'independentisme, però s'ha mostrat esperançat de trobar "uns paràmetres d'estratègia conjunta" i ha destacat que el suport a la independència es manté en unes xifres similars a les de l'1-O. Sobre el suplicatori de Laura Borràs, ha dit que "al Suprem no tindrà les garanties per tenir un judici just", però no ha volgut culpar cap força independentista de les divergències en aquest afer.

"La taula de diàleg és una fotografia"

Sànchez ha defensat la celebració d'un nou referèndum, tot i que ha avisat que és difícil que l'Estat l'accepti. Després de defensar que "cal mantenir la confrontació amb l'Estat", ha criticat la taula de diàleg. "No tenim més indicis que no siguin focs artificials", ha lamentat després de subratllar que "no hi ha una agenda política ni un treball discret". "Hem començat la casa per la fotografia", ha criticat, tot i deixar clar que JxCat no s'aixecarà mai d'aquest espai. "La taula ha de resoldre el conflicte polític, no la nostra situació a la presó", també ha remarcat.

Així mateix, ha discrepat del fet que la taula de diàleg sorgís com a moneda de canvi de la investidura de Pedro Sánchez. "Hauria d'haver sigut un acord de totes les institucions i el moviment independentista com a resposta de país", ha assenyalat, i ha dit que no entén que ERC pactés el seu suport al candidat del PSOE amb la posada en marxa d'aquesta taula de diàleg, que s'ha de reprendre al juliol després d'una primera reunió. Sobre el paper d'ERC, Sànchez ha admès que comparteix que "hem de ser més", però que no sap com es pot sumar més gent.

"Rajoy no volia que entréssim a la presó, va ser cosa del poder judicial i la Corona"

El president de la Crida també s'ha referit als fets de l'octubre del 2017 i ha revelat que intueix, per les informacions que li han arribat, que "el govern de Rajoy no volia que entréssim a la presó perquè no se sentia còmode i veia que no era la solució", sinó que va ser per desig de la Corona i del poder judicial, concretament de la la Fiscalia i el Consell General del Poder Judicial. "Aquestes institucions determinen una estratègia político-judicial perquè entrem a la presó", ha apuntat. "Estic convençut que la intervenció del rei el 3-O marcava el pas al govern espanyol", ha dit, aferrant-se a les paraules de la periodista Pilar Eyre.

L'exlíder de l'ANC, que porta més de mil dies a la presó, ha dit que el 3-O s'havia d'haver mantingut el pols al carrer: "Era quan teníem més força, i calia fer-ho amb una actitud democràtica i pacífica". Sí que ha tancat files amb l'aleshores president Puigdemont per haver deixat en suspens la DUI el 10 d'octubre per l'etapa de diàleg que s'havia obert amb el govern espanyol. Pel que fa als incidents en resposta a la sentència del mes d'octubre de l'any passat, ha admès que es va sentir "trist" però també "esperançat" per la capacitat de mobilització de les bases independentistes.