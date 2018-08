Sánchez adverteix Torra: "Sap perfectament quin és el camí que l'espera si torna a la via unilateral"

El president del govern espanyol, Pedro Sáchez, demana al seu homòleg català, Quim Torra, que s'allunyi de la via de la unilateralitat i de la desobediència i que no anunciï en la conferència d'inici del curs polític el pròxim 4 de novembre a la tarda que no acceptarà la sentència contra l'1-O, tal i com ja va avançar l'ARA que havia traslladat que faria al Govern. "La política ha d'estar al servei de la convivència", ha dit el president espanyol en roda de premsa des de Colòmbia, on està de viatge oficial en una llarga gira per Llatinoamèrica. Per a Sánchez, si Torra diu això no s'estarà dirigint "a la majoria dels catalans" i l'adverteix que "sap perfectament quin és el camí que el portaria tornar a la via unilateral i la desobediència".

En aquest sentit, ha puntualitzat que el govern de la Generalitat "sap molt bé quins són els límits que té" i ha recordat que "dins de la legalitat" està disposat a parlar. No ha fet una referència explícita a l'article 155, però sí que ha elevat el to respecte els possibles plans de Torra de cara al discurs que ha d'encetar la setmana que ve una tardor que es preveu calenta. Sánchez ha insistit que no pot governar per a una minoria ni agreujar una "fractura social" que Catalunya "ve patint des de fa temps".

"La seguretat als carrers i la convivència ens afecta tots, gent i partits polítics, és una assumpte de tots i insto a tots els actors catalans a construir convivència", ha afegit sobre la polèmica dels llaços grocs. No ha volgut entrar en concret ni a censurar el PP ni a Ciutadans per la manifestació d'ahir a la Ciutadella que va acabar amb un càmera agredit, ni tampoc a l'independentisme.

Crides a la calma

Diferents ministres de l'executiu socialista han fet durant el dia d'avui una crida a la calma a Catalunya després de l'agressió ahir a Barcelona a un càmera de Telemadrid durant la manifestació de Ciutadans. La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha demanat "rebaixar la tensió", mentre que la titular de Treball, Magdalena Valerio, ha dit que "el que cal fer és apagar incendis i no encendre'n". "Tirar gasolina només incrementa la confrontació i no és bona per a Catalunya ni per a Espanya", ha afegit Valerio en declaracions als periodistes al Congrés. Al seu torn, Montero ha condemnat "qualsevol agressió vingui d'on vingui".

Més contundent han estat el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, qui ha subratllat des del Senegal que el govern espanyol ja està col·laborant per garantir la seguretat a Catalunya. En aquest sentit, ha posat com a exemple la detenció per part de la Policia Nacional de l'agressor d'una dona que retirava llaços grocs al parc de la Ciutadella. "Jo crec que estem catuant i em remeto als fets. Menys paraules i més fets. No vull individualitzar, però ahir va haver-hi una actuació policial concreta davant d'una denúncia formalitzada", ha assenyalat preguntat pels periodistes.

Marlaska ha afegit que el govern de Pedro Sánchez té "com a pauta principal sotmetre's a la Constitució" i "aplicar la llei" per garantir els drets i llibertats dels ciutadans. Sobre la Junta de Seguretat, que es reunirà el pròxim 5 de setembre, ha insistit que es parlarà de "seguretat pública" en l'ordre del dia per abordar la batalla pels llaços grocs i de la "necessitat de col·laborar i cooperar des de la lleialtat institucional com s'està fent de forma important".