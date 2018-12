Sánchez apuja la tensió abans del ple sobre Catalunya

Quan Pedro Sánchez va accedir a participar en un ple monogràfic sobre Catalunya, a petició d’ERC i el PDECat, les especulacions sobre el missatge que llançaria el president espanyol se centraven en quina seria la pastanaga. Avui, que arriba la data del debat, el dubte està en el fet de si, en lloc de pastanaga, serà un bastó. Les eleccions andaluses, la pressió de la dreta i les paraules de Quim Torra avalant la via eslovena han sigut un còctel explosiu per fer miques l’estratègia de Pedro Sánchez. I les crides al diàleg han canviat per avisos -més o menys evidents- que les velles receptes per reprimir el Procés de Mariano Rajoy tornen a estar preparades.

La reunió del grup parlamentari socialista ahir al Congrés va servir per constatar el nerviosisme existent dins la formació per la relació amb els partits independentistes. Diversos diputats van pressionar la direcció per fer una anàlisi en profunditat de l’impacte en les eleccions andaluses que ha tingut el suport d’ERC i el PDECat a la moció de censura i en diversos decrets. I en això es troba Sánchez, que ahir es va mantenir en silenci, però va continuar enviant avisos al Govern a través dels seus ministres, després de les cartes de dilluns per l’actuació dels Mossos en l’aixecament de peatges d’aquest cap de setmana.

Els missatges dels ministres que van parlar, com el de Foment, José Luís Ábalos, van introduir encara més incertesa. El també secretari d’organització socialista va insinuar, durant un esmorzar informatiu, que el govern espanyol no descartava cancel·lar el consell de ministres previst per celebrar a Barcelona el 21 de desembre, i pel qual hi ha convocades diverses protestes. El seu raonament era que no calia insistir en un gest de bona voluntat si no s’entenia així per part de la Generalitat. Però ràpidament la Moncloa el va corregir assegurant que sí que se celebrarà, i diverses veus socialistes van refermar el dret de l’executiu a fer una reunió allà on li convingui del territori espanyol.

Sense comunicació i sense 155

El consell de ministres se celebrarà, però, un cop més, la incògnita és quin serà el to de les mesures aprovades i si Sánchez hi assistirà amb el bastó o amb la pastanaga. Ahir la portaveu de la Generalitat, Elsa Artadi, va lamentar no haver rebut encara cap comunicació oficial sobre la reunió, però, a diferència de la setmana passada, no la va considerar una “provocació”. “Correspon al govern de Pedro Sánchez decidir on i quan es reuneixen”, va expressar durant la roda de premsa posterior a la reunió del consell executiu. Sembla descartada ja una trobada entre presidents, i el 21 de desembre el Govern intentarà protegir “el dret a la protesta” dels que es manifestin contra el govern espanyol, però també la celebració sense incidents del consell.

Davant d’això, Sánchez es debat entre l’aposta inicial pel diàleg o deixar-se endur per l’estratègia repressiva que li demana l’oposició del PP i Cs, i que podria provocar un avançament electoral per la falta de suports al Congrés. Al PSOE, molts veuen en la segona opció una jugada per deixar sense arguments Pablo Casado i Albert Rivera, que ahir van extremar la pressió sobre el president espanyol amb la qüestió catalana, presentant una bateria d’iniciatives al Congrés per aplicar el 155, arrabassar les competències policials a la Generalitat o compensar els jutges destinats a Catalunya. En el ple d’avui, el president espanyol tindrà l’oportunitat de fer palès si se situa més a prop d’aquestes tesis o de recollir la “mà estesa” al diàleg que ahir encara li oferien els portaveus independentistes al Congrés, Joan Tardà i Carles Campuzano, reticents a acceptar un trencament de les relacions.

Fins a on està disposat a arribar Sánchez és un misteri, i ahir només hi va aportar una mica de llum la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, que, després del so dels tambors dels últims dies, va respondre amb un lacònic “no” quan els periodistes li van preguntar si el 155 estava en aquest moment sobre la taula. Això sí, havia recordat al matí a Quim Torra que havia d’exercir “amb total eficàcia” les seves funcions i va qualificar de “greus” les “alteracions de l’ordre públic” del cap de setmana.