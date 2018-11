Sánchez vol apujar el salari mínim al gener encara que no tingui pressupost

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, té previst governar a través de modificacions pressupostàries als comptes prorrogats de Mariano Rajoy, i amb la creació de noves figures impositives a través d’inciatives legislatives, segons ha explicat aquest dimecres el mateix Sánchez en roda de premsa des de la Moncloa. La més destacada de les modificacions que vol tirar endavant serà apujar el salari mínim interprofessional fins als 900 euros a través d’un decret, si no aconsegueix tirar endavant els pressupostos, al gener, en un canvi de discurs respecte al que havia mantingut fins ara l’executiu, que lligava l’SMI als comptes per pressionar els eventuals socis parlamentaris.

En una compareixença centrada en la sentència del Suprem sobre les hipoteques, Sánchez s’ha referit a la possibilitat que els independentistes no donin suport als pressupostos, i els ha demanat que no barregin la situació dels presos polítics amb el debat pressupostari, perquè segons ell és una “irresponsabilitat”. En aquest context, el govern espanyol celebrarà una reunió del consell de ministres abans de final d’any, i Sánchez manté la intenció de reunir-se amb el president de la Generalitat, Quim Torra.

Sánchez s’ha negat ha manifestat la seva intenció de governar a través de decrets que modifiquin el pressupost per aprovar algunes de les mesures incloses en els comptes pactats amb Podem: “A partir d’aquí, qui té la potestat de convocar eleccions està taxat en la Constitució”, ha defensat, referint-se a si mateix. “Nosaltres volem aprovar el pressupost, perquè estan carregats de sentit comú”, ha dit, i s’ha obert a parlar-ne no només amb els independentistes, sinó també amb el PP i Ciutadans.

L’executiu manté el calendari d’aprovació dels pressupostos, que passava per entrar-los al Congrés aquest desembre, quan es podria acabar el camí parlamentari dels mateixos, si tiren endavant les esmenes a la totalitat que presentaran els partits de l’oposició. I té coll avall que és molt probable que això passi, motiu pel qual prepara ja el terreny per governar amb pròrrogues.

També s’ha referit al procés judicial de l’1-O i a si considera que hi ha rebel·lió o no, deixant la qüestió en mans de la justícia, tot i que en una recent intervenció al Congrés va deixar entreveure que no l’hi semblava.