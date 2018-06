Sánchez matisa que girar full de l’1-O no és oblidar la violència sinó la unilateralitat

Després de les paraules del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, d'aquest dimarts a Berlín, aquest dimecres ha matisat que quan diu que s'ha de girar full de l'1-O, vol dir "que s'ha d'acabar amb la via unilateral". Durant la sessió de control al govern, Sánchez ha respost al portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, i ha recordat que l'1-O ell ja va condemnar "les imatges que s'havien vist i que havien patit el ciutadans".

Per al president, s'ha de parlar sobre l'1-O, però també sobre el 6 i el 7 de setembre, que ha considerat que també van ser un "error". "La Constitució no és un camp estret per trobar solucions", ha reivindicat Sánchez, que ha afirmat que l'Estatut "té un suport majoritari i és un punt base que pot donar resposta" al problema.

Volent visibilitzar un canvi d'actitud respecte a Catalunya, ha insistit que està obert a dialogar i a engegar "dinàmiques cooperatives". "Això no ho arreglarem en mesos", ha considerat el president, que, no obstant, ha reivindicat que s'ha de continuar en la línia "distesa".

Prèviament Tardà havia acusat Sánchez de pretendre que els independentistes s’oblidin de la repressió de l’1-O i d’haver “dinamitat” amb el seu “no” una moció d’ERC per al diàleg “sense condicions ni renúncies”. "És el mateix discurs del PP”, ha considerat Tardà.

El cas és que Tardà ja va mostrar aquest dimarts la seva indignació contra Sánchez, després que el p le del Congrés de Diputats rebutgés amb els vots del PP, Cs i el grup socialista una moció d’ERC que instava el govern espanyol a “establir un diàleg bilateral amb el govern de la Generalitat sense condicions ni renúncies".

Els socialistes van presentar un text alternatiu que substituïa el terme “diàleg bilateral” per “diàleg directe”, i que també canviava l’expressió “sense condicions ni renúncies” per “obert”, però que el situava, en tot cas, a la Comissió Bilateral Generalitat-Estat.

Aquest dimecres Tardà ha respost que si Sánchez parla del 6 i 7 de setembre, li vol recordar que ells fa temps que van venir al Congrés per demanar autorització per fer el referèndum, però "que no es van atendre a raons". "Vostè no ha estat capaç d’entendre que calia construir un escenari de relaxament, entesa i diàleg”, ha denunciat Tardà. I ha afegit: “Ha aconseguit que la relació entre vostès i nosaltres estigui molt tocada, vostè mateix”.