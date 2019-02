Sánchez li declara el seu amor a Espanya en la precampanya del 28-A

El PSOE ha presentat aquest dimarts la seva precampanya per als comicis del 28 d’abril, que té per lema “L’Espanya que estimes”. Pedro Sánchez ha estat l’encarregat de tancar l’acte de presentació. Ha denunciat el cordó sanitari que li volen posar els partits de dretes i ha afirmat que aquest cordó “no resistirà” la voluntat dels espanyols. A més, s’ha marcat l’objectiu de fer “una Espanya de la qual ningú vulgui marxar”, en referència directa a una investigadora que va haver d’emigrar de l’Estat i que va fer de testimoni en la prèvia de l’acte. El president espanyol ha defensat la seva idea d’una Espanya “plural” que posi la “convivència per davant de la confrontació” i “en la qual hi càpiga tothom”, davant de l’Espanya “en blanc i negre” que representa, segons ell, l’oposició de dretes.

El secretari general socialista ha obert de manera oficial la precampanya, amb un lema que va seguit de l’emoticona d’un cor, en un acte al centre de Madrid al qual estaven convidades diverses personalitats. La banda sonora de l’acte ha reforçat el missatge de l’eslògan i la imatge gràfica, amb versions modernes de clàssics espanyols com ‘Te quiero’, de Perales, cantada per Los Elefantes, ‘Mi querida España’, de Cecília, versionada per Kiko Veneno i Rozalén, o ‘Como yo te quiero’, de Rocío Jurado, en la versió de Niños Mutantes. Per Sant Valentí el partit ja havia engegat, com a pròleg a l’arrencada oficial de la precampanya, una campanya propagandística sense les sigles, per la qual havia posat als carrers de Madrid missatges amb un cor i un “T’estimo com ets". El vídeo oficial de la precampanya també incideix en el missatge, i obre amb una declaració d’amor en tots els idiomes oficials de l’Estat.

Com a pròleg a la intervenció de Sánchez, el PSOE ha cedit el faristol a una investigadora i a un jubilat, entre d'altres, que han lloat els nou mesos de govern socialista. Sánchez ha respost les seves demandes assegurant, per exemple, que garantirà “la sostenibilitat de les pensions” o impulsarà la recerca a Espanya. A més, s’ha compromès amb l’educació pública, que serà la peça central, segons ell, de la pròxima legislatura.