Sánchez ratifica el canvi de criteri sobre la defensa de Llarena: "No és una qüestió privada, és una qüestió d'estat"

"La defensa del nostre sistema judicial no és una qüestió privada, és una qüestió d'estat". Així ha tancat aquesta matinada el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el debat sobre si Espanya ha de defensar el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena o no en la demanda civil a Bèlgica. En roda de premsa des de Santiago de Xile després de reunir-se amb el seu homòleg al país, Sebastián Piñera, Sánchez ha ratificat el canvi de criteri del ministeri de Justícia, que dijous passat assenyalava que defensaria Llarena només si la demanda civil interposada per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els exconsellers a l'exili afectava la instrucció de la causa per rebel·lió al Suprem, i no pas si entrava en el terreny dels "actes privats" de Llarena, és a dir, declaracions fora dels tribunals.

El president espanyol ha assegurat que "no és una qüestió de defensar aun jutge o un altre amb noms i cognoms", sinó que "l'Estat ha d'atendre la seva sobirania jurisdiccional quan es veu qüestionada". "Des del primer moment, el govern [espanyol] ha tingut clar que no és una qüestió privada, sinó que és una qüestió d'estat", ha afegit, obviant la nota de dijous passat del ministeri de Justícia. Segons va explicar l'ARA, Sánchez va obligar la ministra de Justícia, Dolores Delgado, a canviar de criteri aquest cap de setmana vistes les pressions de les associacions judicials i de la mateixa magistratura. Qui ha exercit més pressió ha sigut el president del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, que ja va enviar una carta a Delgado i al ministre d'Exteriors, Josep Borrell, a mitjans de juliol, perquè donessin empara a Llarena. Vist que no responien, el Poder Judicial va decidir emparar el jutge per exercir encara més pressió a la Moncloa. Lesmes no va dir, però, que havia suprimit el 2014 l'assegurança dels jutges i que per això necessitaven el govern espanyol.

En una entrevista a RNE ahir dilluns, Delgado va obrir finalment la porta a defensar Llarena dels seus "actes privats", com les declaracions que va fer al febrer a Oviedo assegurant que els líders independentistes entre reixes no són presos polítics. La Moncloa admet la incomoditat que ha generat aquest tema i que ha forçat Sánchez a canviar de parer, fet que està donant ales a l'oposició. El president espanyol ha assegurat aquesta matinada que "escolta" el poder judicial.

Defensa de la investigació dels Mossos

Sánchez també ha defensat la decisió de la fiscalia d'investigar els Mossos d'Esquadra per les identificacions a persones que retiraven llaços grocs. Ha assenyalat que el ministeri públic és "autònom" i que el govern espanyol respecta aquesta "autonomia". En aquest sentit, ha dit que el PSOE serà "escrupolosament respectuós amb l'autogovern" de Catalunya, però això no treu que el ministeri públic pugui investigar. El president espanyol ha retret a la Generalitat que intenti "confondre" la ciutadania "aprofitant el seu lògic desconeixement del procediment dels fiscals en un estat social i democràtic de dret" i apuntin que és una ordre directa de la Moncloa. "La fiscalia és autònoma i, en conseqüència, el que fa el govern d'Espanya és respectar l'autonomia de la fiscalia", ha conclòs.

Reunió del consell de ministres a Barcelona i Andalusia

Per continuar el joc d'equilibris amb l'independentisme i refermar-se en la defensa l'autogovern de Catalunya, Sánchez ha anunciat que té intenció de convocar dos reunions del consell de ministres fora de Madrid, una de les quals a Barcelona i una altra a Andalusia. Ho farà com a mostra de l'interès del govern espanyol per evidenciar el seu desig de fer front als problemes dels ciutadans, entre els quals la situació que viu Catalunya. De fet, aquest anunci l'ha fet abans que els periodistes li preguntessin sobre la crisi política amb la Generalitat.

Dona allargs als nous pressupostos

En el terreny econòmic, Pedro Sánchez ha donat allargs a la reforma de la llei d'estabilitat per tenir uns nous objectius de dèficit i a la presentació dels pressupostos generals de l'Estat per al 2019. Ha considerat que el debat que ha de primar en aquests moments, abans de la data dels nous comptes, és si hi ha disposició a obrir una via que garanteixi el creixement i la cohesió social. "Espanya creix però necessita redistribuir aquest creixement i reconstruir el seu estat del benestar danyat per polítiques, segons el nostre punt de vista, equivocades –Sebastián Piñera és conservador i liberal–, però sobretot per la crisi econòmica", ha emfatitzat.