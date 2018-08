La ministra de Justícia afirma que no hi ha hagut cap "canvi de posició" sobre la defensa de Llarena a Bèlgica

La ministra de Justícia, Dolores Delgado, ha defensat que no hi ha hagut " canvi de posició" sobre el paper que jugarà l'Estat en la demanda civil contra el jutge Pablo Llarena a Bèlgica. En una entrevista a RNE, Delgado ha defensat que estan seguint una "estratègia" i que, per decidir quina era la millor, han hagut d'estudiar diverses opcions perquè és un "procediment peculiar".

Davant les crítiques que ha rebut en bloc del poder judicial, la ministra ha afirmat que no hi ha cap "fissura" entre el ministeri i l'Advocacia de l'Estat i que ja s'han posat en marxa tots els procediments administratius per contractar "un o més" bufets d'advocats a Bèlgica. "No hi ha hagut cap canvi de posició, sinó un estudi de cadascuna de les accions que havíem d'emprendre per fer les coses bé", ha defensat.

La ministra ha dit que defensaran "fins a les últimes conseqüències" la jurisdicció espanyola i "els que la desenvolupen", en referència al jutge.

Canvis des de la setmana passada

Tot i que defensi que no hi ha hagut canvi de posició, la setmana passada el ministeri apuntava en un comunicat que es personarien a Bèlgica per defensar "la sobirania i la immunitat" de la justícia espanyola però no "els actes privats" de Llarena. En la mateixa línia, la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, va apuntar divendres després del consell de ministres que la defensa de Llarena corresponia al poder judicial i no a l'executiu. Després de les crítiques del poder judicial, el govern espanyol va fer un nou comunicat en què ja no feia aquesta observació.

La ministra de Justícia ha al·legat que si hi ha hagut "variacions" en el plantejament del paper que havia de jugar l'Estat en la demanda civil interposada per Carles Puigdemont i quatre exconsellers a Bèlgica ha sigut perquè han anat estudiant "totes les alternatives". Delgado assumeix que hi ha hagut "informes interns" en els quals es plantejaven diferents escenaris, però ha dit que el criteri sempre ha sigut el mateix: defensar la jurisdicció espanyola i qui l'exerceix.

El pronunciament del govern espanyol també va aixecar les crítiques de partits com el PP i Cs, que l'acusaven de deixar sol Llarena. De fet, Cs i el PP han registrat aquest dilluns iniciatives al Congrés per demanar que es defensi el jutge Llarena en aquest procediment.

Agressió pels llaços grocs

A part de la defensa de Llarena, Delgado també s'ha referit a l'agressió a una dona que retirava llaços grocs a Barcelona i ha assegurat que és "inadmissible una agressió a qualsevol persona per expressar una idea". A més a més, s'ha mostrat convençuda que "la fiscalia sempre actua". A més a més, ha recordat que "qualsevol lesió a una altra persona pot constituir delicte d'odi i de lesions i de coaccions i d'amenaces".