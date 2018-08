L'Estat puntualitza que si es persona a Bèlgica no serà per defensar els "actes privats" de Llarena

El govern de Pedro Sánchez posa ara condicions al requeriment fet pel Poder Judicial perquè defensi el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena fins a les últimes conseqüències en la citació a Bèlgica el 4 de setembre. En un comunicat, el ministeri de Justícia puntualitza que només contractarà un advocat belga si en el moment d'admetre a tràmit la demanda civil de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els quatre exconsellers a l'exili es mencionen fets o dades de la causa penal oberta a Espanya contra els líders independentistes. En aquest sentit, precisa que "en cap cas" l'Estat assumirà "la defensa del jutge Llarena pels actes privats que se li atribueixen".

El 5 de juny passat, Puigdemont i els quatre exconsellers a l'exili van presentar una demanda civil a Bèlgica en contra de Llarena, en què asseguraven que s'ha vulnerat el seu dret a l'honor i a un jutge imparcial. En la demanda feien referència a declaracions del magistrat fora dels escrits del Suprem, com la del febrer passat des d'Oviedo en què va afirmar que "no hi ha presos polítics". Són aquestes afirmacions les que, per al ministeri de Justícia, són actes privats.

"La demanda presentada a Brussel·les inclou també referències a expressions o manifestacions privades realitzades pel jutge davant les quals el govern [espanyol] no pot actuar, ja que suposaria defensar un particular per afirmacions de caràcter privat aliè a la seva funció", assenyala la nota del ministeri. Ara bé, assenyala que si la justícia belga entra en la funció jurisdiccional del magistrat, l'Estat actuarà fins a les últimes conseqüències perquè els estats estrangers "no poden ser demandats ni sotmesos a la jurisdicció dels tribunals d'un determinat país".

Finalment, el govern espanyol recorda que la llei estableix que l'Advocacia de l'Estat no es pot personar en un jutjat d'instància d'un altre país i que només ho pot fer en tribunals internacionals. Per això si "l'evolució de la causa belga recomana que es personi l'estat espanyol, el ministeri contractarà un bufet privat que defensi la seva sobirania i immunitat jurisdiccional". En aquest sentit, recorda que la personació és imprescindible si després es vol acabar recorrent al Tribunal de Justícia de la Unió Europea o al Tribunal Internacional de Justícia de l'Haia.