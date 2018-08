En marxa els "mecanismes" de l'Estat per contractar un advocat a Bèlgica que defensi la justícia espanyola

El govern espanyol ha posat en marxa "tots els mecanismes necessaris" per contractar un advocat a Bèlgica amb l'objectiu de defensar la sobirania jurisdiccional espanyola davant la demana civil presentada per Puigdemont i els exconsellers contra el jutge Llarena. En un comunicat, ha informat que ha atès totes les indicacions del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), tal com ja havia anunciat.

El magistrat del Suprem va sol·licitar empara al CGPJ, que va demanar al govern espanyol "les mesures necessàries per assegurar la integritat i immunitat de la jurisdicció espanyola davant els tribunals del Regne de Bèlgica".