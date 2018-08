Calvo afirma que la defensa de Llarena pertoca al poder judicial i no a l'executiu

Després que aquest dijous el govern espanyol va afirmar que si es persona a Bèlgica no serà per defensar els "actes privats" de Pablo Llarena, la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha reivindicat aquest divendres que defensar-lo pertoca al poder judicial i no a l'executiu. "Qualsevol jutge del nostre país ha de rebre l'empara legal i suport establert en l'àmbit del seu propi poder, el judicial", ha argumentat Calvo durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, en què ha insistit que "al poder executiu no li correspon aquesta funció".

No obstant això, Calvo ha afirmat que el que sí que correspon al govern és defensar la sobirania jurisdiccional d'Espanya. "Ens correspon indicar a qualsevol altre estat que no es pot ficar en els procediments", ha assegurat la vicepresidenta, i ha afegit que "això sí que correspon a l'executiu".

A propòsit de la polèmica dels llaços grocs, Calvo ha argumentat que "al govern no li sembla bé enlloc ni amb cap excusa que hi hagi elements que no contribueixin a la convivència". "El respecte a la convivència i als símbols que ens representen a tots està reglat en les normes estatals o autonòmiques", ha reivindicat la vicepresidenta, i ha afegit que "la resta de símbols només poden estar en l'àmbit privat o públic, si és un ús individual i no institucional". En aquest sentit, ha afegit que el govern espanyol "mira amb preocupació que alguns elements no serveixin per a la convivència".