Sánchez defensa ara acabar amb la inviolabilitat del rei i assegura que Felip VI ho avalaria

Pedro Sánchez fa seva finalment l'exigència de Pablo Iglesias per donar el vistiplau a la reforma de la Constitució per limitar els aforaments, i que el consell de ministres va començar a tramitar divendres passat. En una entrevista amb televisions a la Moncloa, el president del govern espanyol ha defensat que la figura de la "inviolabilitat" del rei que consagra la Constitució espanyola ha "quedat vella" i que caldria eliminar-la a través d'una reforma. A més, es mostra convençut que el rei Felip VI donaria suport a la modificació constitucional, tot i que adverteix que en tractar-se de l'apartat de la Corona s'haurien de tocar aspectes fonamentals de la carta magna i, per tant, seria imprescindible la celebració d'un referèndum i l'aprovació per dos terços tant del Congrés com del Senat.

Es tracta d'un cop de guió en els arguments de l'executiu socialista, que fins ara s'havia negat a tocar tant la inviolabilitat del rei com els aforaments de la Casa del Rei esgrimint que seria necessària una reforma agreujada de la Constitució. Amb tot, si la proposta de reforma de la Constitució tira endavant –cal el suport del PP–, Podem sempre ha avançat que demanaria la convocatòria d'un referèndum. Per fer-ho es necessita l'aval d'un 10% dels diputats del Congrés –35–, i el partit lila en compta amb més del doble.

No tocar el model territorial

A l'entrevista Sánchez admet, això sí, que ara mateix no hi ha prou consens per fer una reforma profunda de la Constitució, però sí modificacions puntuals que "poden fer pedagogia" entre els partits. "La reforma constitucional és un mecanisme per començar a debatre consensos trencats o desgastats", ha dit. Considera així la iniciativa per limitar els aforaments – que només afectarà un 0,25% del total que hi ha a l'Estat– com un "bon inici" per dur a terme aquesta reforma, que en cap cas hauria de passar de moment per una redefinició del model territorial. Al seu parer, això hauria de ser-ne la "culminació".

D'altres modificacions que ha defensat són les que ja apareixien al programa del PSOE, com per exemple un canvi en el paper del Senat perquè sigui realment una cambra territorial i la necessitat d'establir períodes obligatoris per a la convocatòria de la conferència de presidents, així com eliminar el fet que l'Estat disposi del 51% dels vots al Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF). "Són situacions inèdites que demostren que hi ha deficiències".

Perquè quedés clar que en cap cas es plantejava un referèndum d'independència per a Catalunya, Sánchez ha puntualitzat que "culminar" el model territorial significaria "enfortir les estructures autonòmiques guardant la integritat territorial i reconeixent també la diversitat dels territoris". "El nostre país és molt divers i això no està renyit amb la igualtat".