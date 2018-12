Sánchez diu que seguirà defensant la democràcia i la Constitució "contra la por" de Vox

L'agenda internacional ha allunyat el president espanyol, Pedro Sánchez, del focus de les eleccions andaluses. Si dissabte tancava la reunió del G-20 a Andalusia, avui és a Polònia en la cimera del canvi climàtic. En un tuit, el líder socialista ha reaccionat per primera vegada als resultats amb el compromís de continuar governant per "impulsar un projecte regenerador i europeista per a Espanya". "Els resultats a Andalusia reforcen el nostre compromís de defensar la Constitució i la democràcia contra la por", ha assenyalat en una referència implícita als 12 escons que ha tret el partit d'extrema dreta Vox, que irromp per per primer cop així a l'Estat i amenaça de fer el salt al Congrés quan Sánchez decideixi convocar eleccions generals.

Mi Gobierno seguirá impulsando un proyecto regenerador y europeísta para España. Los resultados en Andalucía refuerzan nuestro compromiso de defender la #Constitución y la #Democracia frente al miedo. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 3 de diciembre de 2018

Sánchez dona a entendre així que no té intenció de convocar eleccions anticipades a l'Estat, tal com li reclama l'oposició. El PSOE no té previst reunir avui la seva executiva i cedeix tot el protagonisme als socialistes andalusos. Susana Díaz reuneix el seu equip per analitzar els resultats, mentre que a Ferraz –amb un perfil baix– es reuneix el comitè electoral. Està en joc el futur de la líder andalusa, que fins fa poc amenaçava el futur de Sánchez a nivell estatal.

Díaz va anunciar ahir que intentaria lluitar per continuar governant la Junta i estenia la mà així a Ciutadans i Endavant Andalusia davant la ultradreta. Però el partit d'Albert Rivera ja ha avançat que no té por a pactar amb Vox, igual que el PP, per portar un "canvi històric" a San Telmo. Acabaran així 36 anys de poder continuat del socialisme andalús. La marxa de Díaz suposarà la fi també de milers de càrrecs vinculats a la Junta.