Sánchez presideix la reunió del comitè de coordinació sobre Catalunya en la jornada de reflexió pels actes del Tsunami

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha presidit el comitè de coordinació de la situació a Catalunya a la Moncloa per seguir les accions convocades per Tsunami Democràtic en la jornada de reflexió. A banda del president hi eren presents la vicepresidenta, Carmen Calvo, i el ministre d'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska.

L'executiu espanyol va activar, abans que es conegués la sentència del Procés, un comitè de coordinació format per representants de presidència del govern i els ministeris d'Interior, Exteriors, Defensa, Justícia, Economia, Hisenda i Foment, a més del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), per donar informació i assessorament en relació amb possibles aldarulls a Catalunya.

Grande-Marlaska ha assegurat que s'han pres les mesures "necessàries i precises" per garantir el dret de vot dels ciutadans aquest diumenge, en declaracions als mitjans durant la seva visita a les instal·lacions del Centre Nacional de Difusió de Dades a Ifema-Fira de Madrid.

Sense precisar el dispositiu dissenyat a Catalunya, Marlaska ha destacat que s'ha preparat el dispositiu perquè durant la jornada electoral "tots els ciutadans puguin participar i desenvolupar el seu dret de vot" després d'assistir a la reunió de comitè de coordinació de la situació a Catalunya.